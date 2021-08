El verano va tocando a su fin y eso significa que esa burbuja imaginaria que a veces se crea comienza a desvanecerse. Con su conclusión regresan las obligaciones, la rutina y los problemas. También las polémicas, aunque en algunos casos estas no terminan de irse nunca. Así le sucede a Rocío Flores, quien de un tiempo a esta parte ha visto cómo no ha dado un paso sin que sea de interés público. Y todos los ha dado sumida en un distanciamiento con su madre que parece no tener fecha de resolución.

Después de unos meses plácidos para la familia Flores, sobre todo con la victoria de Olga Moreno en ‘Supervivientes 2021’, entendida por ella y los suyos como un triunfo personal, vuelve a aparecer marejada en el horizonte más próximo. Es ahí donde se vislumbra la figura de Rocío Carrasco, que vuelve a ‘Sálvame’ tras más de un mes de ausencia.

La hija de ‘La más grande’ retoma este miércoles 25 de agosto su puesto como defensora de la audiencia en el programa de sobremesa de Telecinco tras unas merecidas vacaciones. en las que ha desconectado y visto en la distancia cómo Antonio David Flores, su mujer e hija ocupaban muchos minutos de televisión. Ahora es el turno de que ella ponga los puntos sobre las íes.

¿Cómo se encuentra Rocío Flores ante la inminente vuelta de su madre y, sobre todo, en qué estado se encuentra sobre las cosas que pueda ésta decir? Pues ya lo ven, tranquilidad absoluta. La exconcursante de ‘Supervivientes 2020’ permanece completamente ajena al regreso de su progenitora. Rocío se relaja en casa en compañía de su hermano David a quien cataloga como «mi vida». No parece preocuparle demasiado todo lo que esté por venir.

‘Sálvame’ no es la única nube que se cierne sobre Rocío Flores y su familia El próximo mes de otoño comenzará ‘En el nombre de Rocío’, la segunda entrega de la docuserie de Carrasco donde seguirá desnudando su vida ante la audiencia. ¿En qué lugar quedará su hija después de contar en la primera temporada la agresión que cometió sobre su madre?

Otro frente que tendrá que despejar la hija de Antonio David Flores es su continuidad o no en televisión. Rocío empezó el verano visiblemente hastiada tras un exceso de exposición pública. Incluso llegó a denunciar amenazas en las redes sociales, algo que le hizo meditar la posibilidad de alejarse de la pequeña pantalla. Si nada cambia, en septiembre se volverá a reincorporar como colaboradora de ‘El Programa de Ana Rosa’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece)

Sea como fuere, lo cierto es que los próximos meses se prevén intensos para Rocío Flores, que deberá medir bien cada paso que da, consciente del gran interés mediático y social que genera. Poco a poco iremos saliendo de dudas y veremos que derroteros toma la vida de la nieta de Rocío Jurado.