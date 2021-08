Rocío Carrasco ya tiene fecha para volver a ‘Sálvame’

Tras unas sonadas semanas de ausencia que coincidieron con la victoria en ‘Supervivientes’ de Olga Moreno y su regreso a España, Rocío Carrasco ya tiene fecha para regresar a ‘Sálvame’. Tras fichar como colaboradora del espacio, concretamente como defensora de la audiencia, siguiendo la estela de María Teresa Campos, la joven decidió ‘desaparecer’ de la pequeña pantalla, una marcha que para muchos sonaba a definitiva pero que no lo es.

Este mismo martes, el espacio de Telecinco ha confirmado que la hija de ‘La más grande’ va a retomar su puesto de trabajo y va a ser más pronto que tarde. Este próximo miércoles 25 de agosto, Rocío volverá a su sillón para atender las llamadas de la audiencia, que seguro son muchísimas teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado desde su anterior colaboración, y también para responder a un gran misterio: ¿tenía su madre un diario secreto?

Este es un tema sobre el que se ha hablado largo y tendido en estas últimas semanas y sobre el que se han pronunciado algunos de sus familiares, como su tío Amador Mohedano y la exmujer de esta, Rosa Benito, pero es la empresaria quien conocería la verdad. Según contó, dos meses después del fallecimiento de su madre, entró en su dormitorio y encontró estos libros, que ha custodiado durante los últimos 15 años.

Una noticia que ha desvelado Kiko Hernández, quien se ha convertido en uno de los defensores de Rocío tras la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, llegando a pedirle unas sinceras disculpas en directo. Un apoyo que seguro continúa de cara a estas próximas semanas, cuando está pensando que se emita la segunda parte del documental, llamado ‘En el nombre de Rocío’.

Rocío Carrasco hablará este 25 de agosto del diario de su madre

https://t.co/3DTMYaAf0p — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 23, 2021

Para ir abriendo boca, Telecinco ha mostrado en exclusiva un resumen de 4 minutos. Asegurando que «nadie escapa a la verdad», este tráiler ha mostrado algunas imágenes en las que se puede ver a Rocío Jurando diciendo: «Pienso que la gente, de alguna manera, va a saber que hay cosas que son y otras que no son». A continuación, se afirma que el polémico diario sí existe y que «Rocío Jurado guardaba una libreta pequeña del tamaño de media cuartilla con numerosas anotaciones».

Después se escucha a hablar a la artista de José Ortega Cano, a quien dice que es un hombre con mucha ternura pero que también tiene momentos en los que no todo es «miel sobre hojuelas». A continuación, se puede ver unas imágenes no emitidas hasta la fecha de Rociíto en las que asegura que la boda de su madre con el torero no cambió su vida porque ella quería que su madre fuera feliz, pero que «cambió la suya. Vamos a dejarlo ahí».

«Si alguna vez me pasa algo, quiero que sepáis que ahí está absolutamente todo», dejó dicho la artista antes de su muerte. Unas misteriosas palabras que Carrasco apunta a resolver. Todavía no hay fecha fijada para el estreno de ‘En el nombre de Rocío’, pero Telecinco sí que adelantó hace algunas semanas que se podría ver este mismo otoño. En esta ocasión, la empresaria hablará sobre su familia, es decir, sus tíos, Rosa Benito, Amador Mohedano, Gloria Mohedano y José Antonio Rodríguez y también de sus hermanos Gloria Camila y José Fernando.