Rocío Carrasco ya es una más dentro del universo ‘Sálvame’. Su estreno como defensora de la audiencia generó mucha expectación y sirvió, entre otras cosas, para ajustar cuentas pendientes. Que se lo digan a Rosa Benito. La cuñada de Rocío Jurado brotó en ‘Ya es Mediodía’ hace unos días con un arrebato en el que criticaba a la productora que ha contratado a su sobrina tras involucrar a su hija, Rosario Mohedano.

Para quien se haya perdido en este interminable conflicto familiar, hay que recordar que Rosa Benito se desmarcó opinando abiertamente del aterrizaje de Rocío en el programa de sobremesa de Telecinco: «Yo con lo del trabajo, no se lo digo a Rocío Carrasco. Yo no se lo digo a ella porque a mí no va a pedir que me veten. Yo no lo digo por mí, yo estoy en otra productora, con la que estoy muy feliz y estoy muy contenta. También tengo cosas que agradecer a la otra (refiriéndose a ‘La Fábrica de la Tele’) y cosas que no agradecer», comenzaba diciendo.

Fue entonces cuando salió el orgullo de madre herida: «Y cuando digo eso, es porque cuando se meten con Rosario Mohedano, por ejemplo, que es una persona que tiene derecho a trabajar, cuando en ese programa la han machacado constantemente. Yendo a sus conciertos, haciendo que la gente hable fatal de ella… Y Rosario Mohedano, que es una madre que muere por sus hijos, que tiene tres, no le han dejado ser como es ella. No le han dejado ser lo que ella ama en su vida que es cantar!», empezaba diciendo.

Una de las frases que la exmujer de Amador Mohedano utilizó durante su alegato fue dirigida directamente a su sobrina: «Yo me puedo meter con mi hija, pero a ti no te lo permito: eso es una madre con ovarios». María Patiño le preguntó a Rocío Carrasco si creía que había intencionalidad, a lo que ésta respondió que «si la había no ha surtido efecto».

El zasca de Rocío Carrasco a Rosa Benito: “Que se espere a otoño” JAJAJAJAJ #HableConElla #yoveosálvame pic.twitter.com/IpbaNAgthA — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 14, 2021

Rocío se mostró muy tranquila hablando sobre su tía y la emplazó al inicio de las emisiones de ‘En el nombre de Rocío’, la segunda parte de su docuserie en la que pondrá el foco sobre las relaciones con su familia. No se inmuta lo más mínimo: «Me la bufa en el sentido de que me da igual que diga lo que le dé la gana y que se espere a otoño».

«Yo con Chayo sí hablo y, si te digo la verdad, que es que no me… No he hablado de esto con ella, la verdad. Cuando hablo con ella no hablo ni de su madre, ni de su padre». Asimismo, aprovechó para defender a su prima: «Rosario es artista. Rosario canta y canta bien. Canta mejor que muchas personas que están reconocidas. Ella ha contado con muchos handicaps. Te puede gustar más, te puede gustar menos».

La razón por la que Rosa Benito saltó

De vuelta al potente discurso de Rosa Benito, ella misma explicó el motivo de su cabreo: «Cuando yo me pongo a trabajar con mi hija porque me quedo mal y tiro para adelante, mi hija me dice: ‘Ven y las dos nos ayudamos’. No había una tarde que no la machacasen. Aquí cuando trabajamos, trabajamos todos, no solo Rocío Carrasco. Porque allí han estado pisoteando sus carteles y riéndose de ella. Eso lo he vivido yo, ¿vale? Ya no les tengo miedo», avisaba, Rosa Benito plantó cara a la productora de ‘Sálvame’ y concluyó con contundencia su discurso: «Y ahora que me machaquen, que ya no me importa, ya bastante he sufrido. Aquí trabajar, todos. Rosario Mohedano, Rocío Carrasco y la madre que los parió. Y que no me busquen, que me pueden encontrar. Y lo que le hacen a ella me duele a mí, porque la he parido yo. Y como decía mi cuñada, yo le puedo decir lo que me dé la gana, pero tú no. Ya vale», zanjó.