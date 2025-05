Kiko Jiménez responde a Gloria Camila y ataca a José Ortega Cano de forma contundente

Kiko Jiménez se ha sentado en el plató del programa ¡De viernes!. Además de salir tarde en pantalla, asegura que ha sufrido un aquelarre por parte de los colaboradores: «He ido a defenderme y no me han dado la oportunidad». Tras este desencuentro, ha acudido a Fiesta para aclarar algunas de las informaciones que Gloria Camila ha vertido sobre él. Su defensa ha pasado por el ataque directo a José Ortega Cano, el padre de su ex pareja. Sobre él, y aprovechando el testimonio de Ana María, ha asegurado que es una persona que: «No defiende a nadie, ni a su mujer ni a nadie». Una afirmación que ha estado verbalizando constantemente Aldón en sus entrevistas, en las que ha asegurado que nunca se ha sentido protegida por el que fuera su marido y padre de su hijo menor.

Después de este dardo directo al padre de su ex novia, ha continuado con su alegato. El colaborador ha echado en cara que la familia Ortega se moleste cuando se habla de ellos. Y respaldando esta afirmación, ha comentado que él comenta acerca de sus propias vivencias, al igual que ellos también lo hacen. «Como si ellos no hubieran vendido exclusivas». Recordando en todo momento que Gloria Camila, en sus recientes apariciones televisivas, ha hecho un amplio balance sobre el noviazgo que mantuvieron hace ya varios años. Algo que también ha querido recalcar es que, durante el tiempo en el que la cadena había vetado al clan, él seguía trabajando en televisión sin referirse a ellos en sus intervenciones. Y ha dejado claro que ha pasado página por completo y que se encuentra en la mejor etapa de su vida, tanto profesional como sentimentalmente.

Kiko y Ana María en Fiesta. (Foto: Telecinco)

La relación de Kiko y Gloria

Kiko Jiménez y Gloria Camila comenzaron un romance cuando ambos eran aún muy jóvenes en el año 2015. Ella era conocida por ser hija de Rocío Jurado y de José Ortega Cano y él había participado en el programa de Telecinco Mujeres y hombres y viceversa. Se conocieron a través de la red social Twitter (ahora X) cuando él dejó un mensaje en la bandeja de entrada de ella y juntos empezaron un idilio que duró unos tres años. Llegaron incluso a participar a la vez en el reality de Supervivientes en 2017 y poco más de un año después rompieron su unión sentimental. En referencia a esta participación conjunta, Kiko ha revelado que se forjó premeditadamente por los celos de ella y porque no quería que el colaborador se quedara solo en España un periodo de tiempo tan largo.

Gloria Camila y Kiko Jiménez. (Foto: Gtres)

Según palabras de la propia Gloria Camila, «cayó en sus redes» y, tras meses de amor, descubrió que la persona de la que se había enamorado no era quien ella pensaba. Ella misma ha descrito a Kiko como «un lobo con piel de cordero» y califica la ruptura con el tertuliano como la más dura de su vida. «Lo dejamos un miércoles y al día siguiente ya estaba con Sofía (Suescun)», confirma ella justificando sus celos. Por su parte, Jiménez ha recordado su relación como la primera vez que le habían sido infiel, un episodio que vivió con mucha dificultad y dolor.