Kiko Jiménez ha respondido tajante a Gloria Camila tras su entrevista en ¡De viernes!. Lo ha hecho en el plató de Fiesta, el programa en el que colabora desde hace ya tiempo. El tertuliano ha comenzado muy relajado, pero ha tardado poco tiempo en perder la paciencia. Tanto es así que la propia Emma García ha tenido que pararle los pies: «Yo te preguntaré lo que me dé la gana». Kiko ha querido remontarse en su intervención a los inicios y ha recordado que la familia de la Más Grande estaba vetada en Telecinco y ese era el motivo por el cual la entrevista de su ex no ha llegado hasta ahora. «Hace dos semanas que se les levantó el veto después de todo lo que pasó con Antonio David Flores», ha recordado molesto.

A lo largo de su trayectoria televisiva, Jiménez ha dado carpetazo a su historia de amor de 4 años con Gloria para dar paso a la que mantiene en la actualidad con Sofía Suéscun, con la que lleva ya 7. El colaborador ha recordado algunos de los programas por los que ha pasado sin hablar sobre la familia de Ortega Cano: Gran Hermano o Supervivientes. Ahora que la hija de Rocío Jurado ha reaparecido en la cadena, ha querido dejar claro que no va a hablar de su noviazgo pasado, para él continúa vetada en su vida. El andaluz apunta que ha pasado página por completo y que se encuentra en un momento muy feliz, tanto personal como profesional.

Kiko Jiménez en el programa ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

A lo largo de la entrevista, Gloria Camila ha hablado de muchos temas sobre los que había permanecido callada: su adopción, su relación con Rocío Carrasco, la enfermedad de su hermano o la muerte de su madre. Estos han sido algunos de los ejes sobre los que ha girado la charla que mantuvo con Santi Acosta.

Su relación con Kiko Jiménez

Gloria Camila ha recordado cómo fueron los inicios del romance: «Comenzamos con un mensaje de Twitter». Sobre cómo la conquistó, ha afirmado que cayó en sus redes y que él tenía muy claro cuál era su objetivo. «Todo ha sido mentira», ha confesado la empresaria.

Acerca del fin de la relación, la hermana de Rocío Carrasco ha desvelado: «Fue un shock. Ha sido una de las rupturas más dolorosas que he podido tener en mi vida. Él deja la relación y al día siguiente ya estaba con otra». Sobre el final del romance, Kiko ha querido hacer un apunte: «Que no se le olvide que me fue infiel con Barranco, que creo que se le ha pasado mencionarlo».

Kiko Jiménez escucha la entrevista de Gloria Camila en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Sofía Suescun también ha reaccionado

Sofía Suescun, La tercera en discordia de este triángulo amoroso y actual pareja de Kiko Jiménez, ha querido participar en esta polémica. Lo ha hecho en el programa Socialité. Ha confesado que Gloria la vetó en Supervivientes en el año 2017. Por ese motivo, ha hecho lo propio en su sección y ha decidido no dedicarle ni un minuto de su intervención.