Antonio David tras el encuentro judicial de Rocío Flores y Rocío Carrasco: "He visto llorar a mi hija"

Rocío Flores y Rocío Carrasco se vieron las caras, hace tan solo unos días, en los tribunales. ¿El motivo? La demanda que interpuso la joven a La Fábrica de la Tele por difundir «documentos judiciales confidenciales que la involucraban cuando aún era menor de edad» a través del programa Rocío, contar la verdad para seguir viva, señalando a su propia madre como la encargada de facilitarlos.

Ninguna de las dos concedió declaraciones ni a la salida ni a la entrada de los juzgados, pero, poco después, Rocío Flores publicó un texto en sus redes sociales donde expresó cómo se sentía. «De vuelta a casa después de haber pasado unos días muy difíciles para mí. Solo quiero intentar retomar mi vida con la normalidad que me toca ahora. Gracias de todo corazón por todos los mensajes de ánimo y apoyo, sabéis mi postura con este tema», comentaba.

Comunicado en Instagram de Rocío Flores. (Foto: RRSS)

Han pasado varios días desde entonces y, ahora, lejos de aparcar el tema, ha sido Antonio David Flores quien ha querido pronunciarse al respecto. Lo ha hecho a través de su canal de YouTube, donde ha desvelado cómo ha visto a su hija en los últimos días. «Como padre, deciros que han sido unos días muy difíciles. He visto sufrir, pasarlo mal y llorar a mi hija. Eso te remueve mucho a nivel sentimental, provoca en ti dolor», sentenciaba. «Cuando alguien ajeno a ti, a tu vida, provoca ese dolor y ves que la persona que más quieres en este mundo está sufriendo, te hace reflexionar mucho», añadía.

Sin querer desvelar detalles del encuentro judicial, el ex guarda civil ha señalado que se encuentran a la espera de conocer la sentencia. «Poco más puedo contar. Ella se encuentra bien y agradece los comentarios de apoyo. Cuando exista la sentencia, trataremos este tema con la delicadeza y el tiempo que requiera […] Ha llorado mucho los dos días antes del juicio. Ahora, afortunadamente, ya se encuentra bien, ya está fuerte. […] Me siento afortunado de tener una hija así, con esa fuerza», expresaba.

Antonio David en su canal de YouTube. (Foto: YouTube)

Cabe recordar que madre e hija no se ven desde el 27 de julio de 2012, fecha en la que Rocío Flores, por aquel entonces menor de edad, supuestamente agredió a su progenitora, lo que marcó un antes y un después en su relación. Hasta el punto de que no han vuelto a acercar posturas desde entonces. Es por ello por lo que esta cita judicial ha conseguido lo que no ha ocurrido en más de una década: volver a reunir a ambas en un mismo espacio y tiempo.