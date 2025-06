Rocío Flores ha vivido recientemente uno de los capítulos más delicados de su vida personal, marcado por una tensa cita judicial en la que tuvo que enfrentarse cara a cara con su madre, Rocío Carrasco. A comienzos de esta semana, la hija de Antonio David Flores vivió uno de los momentos más complicados de los últimos años al verse cara a cara con su madre en la Audiencia Provincial de Madrid. Ambas fueron citadas como testigos en un juicio derivado de la demanda que Rocío Flores interpuso contra la productora La Fábrica de la Tele -ahora La Osa Producciones-, responsable del documental Rocío: contar la verdad para seguir viva, emitido por Telecinco en 2021.

Ese documental marcó el regreso de Rocío Carrasco a la vida pública tras años de silencio, narrando su versión de los conflictos familiares y su historia personal. Sin embargo, Rocío Flores asegura que en aquella producción se difundieron documentos confidenciales que la afectaban directamente cuando aún era menor de edad, lo que la llevó a iniciar acciones legales. La joven también ha señalado directamente a su madre como la persona que habría facilitado dicha información, algo que, más allá del plano legal, profundiza el distanciamiento que mantienen desde hace tiempo.

Rocío Flores en Madrid. (Foto: Gtres)

La comparecencia en los juzgados se convirtió en un punto de inflexión emocional para Rocío Flores. La primera en llegar fue Rocío Carrasco, quien apareció tranquila pero esquiva ante los medios, evitando cualquier comentario sobre el proceso. Minutos más tarde, su hija hizo acto de presencia acompañada de su abogado, Iván Hernández, quien intentó restar dramatismo a la situación asegurando que su defendida estaba «bien». Sin embargo, la salida de Rocío Flores del edificio dejó en evidencia su estado emocional. Visiblemente afectada y con la voz quebrada, se limitó a decir que no iba a hacer declaraciones. «Esto siempre he querido llevarlo en la intimidad, y no tengo nada que decir·, expresó mientras se dirigía a su vehículo, dejando claro el desgaste emocional que le está suponiendo este enfrentamiento judicial con su madre.

Días después de la cita judicial, Rocío ha querido romper brevemente el silencio a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram publicada recientemente, la joven ha reconocido que ha atravesado momentos muy difíciles, agradeciendo a sus seguidores por los mensajes de apoyo recibidos. «De vuelta a casa después de unos días muy difíciles para mí, sólo quiero intentar retomar mi vida con la «normalidad» que me toca ahora. Gracias de todo corazón por todos los mensajes de ánimo y apoyo, sabéis cuál es mi postura en este tema», ha escrito, dejando entrever que no tiene intención de entrar en detalles, pero sí quiere recuperar cierta normalidad en su rutina.

Comunicado en Instagram de Rocío Flores. (Foto: RRSS)

Ya instalada nuevamente en su hogar en Málaga, donde reside desde hace un tiempo, Rocío ha compartido además, un momento tierno junto a su mascota. En otro storie, ha mostrado a su perrita, quien, según comenta, no se ha separado de ella desde su regreso. Un gesto simple, pero que transmite el refugio emocional que encuentra en su entorno más cercano.