Rocío Flores vs Rocío Carrasco: madre e hija cara a cara frente al juez

Ha llegado el día. Rocío Carrasco y Rocío Flores han sido citadas este lunes, 23 de junio, para declarar en calidad de testigos en un juicio que ha avivado aún más la guerra familiar. La demanda fue interpuesta por Rocío Flores en contra de la productora de La fábrica de la Tele, la cual estuvo al frente de Rocío, contar la verdad para seguir viva, un formato donde la joven considera que se difundieron «documentos judiciales confidenciales que la involucraban cuando aún era menor de edad», señalando a su propia madre como la encargada de facilitarlos.

La denuncia se basa en la supuesta vulneración de la intimidad de Rocío Flores, pues gran parte del material mostrado en el documental incluía sentencias judiciales, atestados policiales, informes psicosociales y seguimientos realizados por la Agencia para la Reeducación del Menor Infractor de cuando ella no había alcanzado la mayoría de edad. Es por ello por lo que pide una indemnización millonaria en compensación por los daños psicológicos y morales que supuso la emisión del documental (el cual llegó a alcanzar más de tres millones de telespectadores).

Rocío Carrasco en ‘Contar la verdad para seguir viva’. (Foto: Telecinco)

Por su parte, Rocío Carrasco acudirá al juicio para defender a la productora de los delitos que se le imputan, sosteniendo que no se cometió ningún delito, ya que por aquel entonces ejercía la tutela legal de su hija y, por lo tanto, no tenía la capacidad de autorizar el uso de esos documentos. Además, también argumentan que parte de dicho contenido ya había sido publicado anteriormente en diferentes medios.

Así, a primera hora de este 23 de junio, ambas han hecho su aparición en los juzgados de Madrid. Rocío Carrasco lo hacía sola con un semblante serio que le ha impedido poder intervenir con la prensa. Con un simple «muchas gracias», la hija de la apodada como La más grande ha optado por el más absoluto silencio antes de entrar en los tribunales. Minutos más tarde lo hacía su hija, Rocío Flores, aunque, en su caso, llegaba acompañada de su abogado, Iván Hernández. No obstante, ha seguido la estela de su progenitora y ha preferido no pronunciarse en absolutamente nada.

Rocío Flores y Rocío Carrasco. (Foto: Gtres)

Cabe recordar que madre e hija no se ven desde el 27 de julio de 2012, fecha en la que Rocío Flores, por aquel entonces menor de edad, supuestamente agredió a su progenitora, lo que marcó un antes y un después en su relación. Hasta el punto de que no han vuelto a acercar posturas desde entonces. Es por ello por lo que esta cita judicial ha conseguido lo que no ha ocurrido en más de una década: volver a reunir a ambas en un mismo espacio y tiempo.