Todos los cantantes de nuestro país tuvieron una de las citas más importantes del año durante la tarde de ayer. El Velòdrom Illes Balears de Palma de Mallorca acogía la gala de LOS40 Music Awards 2021, un evento que nos ha dejado un montón de momentazos y una alfombra roja cargada de artistas que no ha pasado desapercibida para nadie.

Un despiste estilístico

La primera anécdota del día venía de la mano de Ana Fernández. La actriz posaba para los paparazzis en su llegada al photocall con un espectacular vestido de transparencias y brillantes al más puro estilo Pedroche en Nochevieja. Lo que no podía imaginar es que el foco de atención no estaba siendo puesto en el sorprendente atuendo, sino en el “accesorio” que había pasado por alto al ponerse el traje: la etiqueta. La intérprete parece haber salido a toda prisa de casa y no se paró a mirarse en el espejo por si algo no había quedado tal y como ella esperaba. No obstante, sonrió a las cámaras sin ningún reparo y dejó claro que ya le habían avisado del percance, sin darle mayor importancia.

Un premio con mucho amor y besazo incluído

Para sorpresa de todos, la pareja del momento no dudó en aparecer en esta alfombra y protagonizar el que sería su primer posado oficial como pareja: cargado de amor y complicidad. Como artistas del momento, Rauw Alejandro y Rosalía llegaron a la gala sin esconder su romance ni un segundo. Con un vestido como si de una ninfa se tratara, la intérprete de Malamente intentó tranquilizar a su novio, que parecía un poco nervioso ante la atenta mirada de todos los allí presentes. Aún así, esta no fue la única ocasión en la que ambos derrocharon ternura. Cuando Ibai Llanos y la propia Rosalía se encargaron de nombrar al cantante de Todo de ti como mejor artista urbano en categoría internacional, Rauw Alejandro subió a recoger su premio fundiéndose en un besazo con su novia. Un viral del que también ha sido protagonista el streamer, que sin darse cuenta se puso en medio de la pareja en mitad del beso e imposibilitó que la cámara que emitía el directo pudiera cazar el momento más romántico de la noche.

Disculpadme. La madre que me parió. pic.twitter.com/NcvmNWgK1Q — Ibai (@IbaiLlanos) November 12, 2021

El discurso más empoderado

La niña de la escuela se ha coronado como uno de los temazos del 2021 por excelencia. La canción no ha dejado de sonar en playlists y emisoras de radio, lo que ha hecho que LOS40 Music Awards 2021 premien su vídeo con Tini y Belinda como el mejor del año. Un galardón que ha conseguido emocionar a Mimi, que ha optado por aguantar las lágrimas y deleitar al público con un discurso de agradecimiento y consejo a todos aquellos que quieren seguir sus pasos: “Quiero dedicárselo a los niños, niñas, niñes, que están en casa y alguna vez se hayan sentido inseguros, o menos que los demás, o tengan problemas en el colegio. De verdad: Sigue tus sueños, no apagues tu luz. Solo tienes una vida para ser quien quieras ser. Ve a por ello y que nadie te joda”, sentenció, refiriéndose a aquellos jóvenes que en algún momento han sufrido acoso o no se han sentido bien consigo mismos. Además, también ha dedicado el trofeo a todas las cantantes de este país y a aquellas que les vienen “haciendo el camino desde hace un montón de años”, como Malú o Rozalén: “Os admiro, os quiero y os respeto”.

Ed Sheeran, el gran triunfador de la noche

El cantante británico se proclamó como claro vencedor de la gala de LOS40 Music Awards al llevarse cuatro galardones. Después de haberse recuperado de COVID-19, el artista retomó su actividad pública presentando su último trabajo, = (Equals). Un disco con el que espera tener tanto éxito como ha tenido con Bad Habits, tema por el que se llevó los premios a mejor artista, mejor canción y mejor videoclip, todos ellos dentro de la categoría internacional. Como no podía ser de otra manera, Ed Sheeran interpretó su canción para poner el broche de oro a una noche de ensueño.