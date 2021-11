Chiara Ferragni lo ha vuelto a hacer. Por algo se ha convertido en una de las influencers más conocidas en todo el mundo. Su personalidad y su atrevimiento a la hora de llevar los looks la ha colocado como una de las creadoras de contenido más famosas y con mayor número de seguidores -en Instagram reúne ya más de 25 millones de followers-. Este jueves, la empresaria ha acudido a los premios premios GQ Woman, lo ha hecho en calidad de premiada y rompiendo todos los esquemas de la moda, pues ha optado por lucir un outfit muy similar al que llevó Cristina Pedroche cuando despidió el año en 2019.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La diseñadora se ha enfundado en un corsé sacado de la colección de Alta Costura que pertenece a la temporada primavera-verano 2021 de Schiparelli, firma que tiene como director creativo a Daniel Rosebery. Se trata de una pieza con aires escultóricos, abdominales definidos con los pechos marcados que ha dejado su espalda al descubierto.

En cuanto a la parte inferior, Chiara se ha decantado por un pantalón largo negro palazzo. Por otro lado, la mujer del rapero Fedez, ha optado por un make up muy potente y ha resaltado el azul de sus ojos con un maquillaje smokey y un recogido con la raya a un lado.

Después de analizar el estilismo de Chiara Ferragni, es necesario recordar que, Cristina Pedroche apostó por un diseño muy similar en las Campanadas 2019. La presentadora de televisión, que se ha convertido en una apuesta segura de Antena 3 -de hecho, este 2021 también despedirá el año-, llevó un vestido dorado y negro estilo armadura obra de Jacinto de Manuel. Al igual que la influencer italiana, Pedroche optó por recogerse toda la melena para dejar así todo el protagonismo al conjunto.

Dicho vestido tardó cerca de seis meses en confeccionarse y se invirtieron más de 650 horas de trabajo para finalmente crear la pieza que se tituló como Venus MMXX. Además, tal y como reveló la propia protagonista, dicho look le trajo más de un quebradero de cabeza y algún que otro imprevisto de última hora. “Está dando algún que otro problemilla porque me he metido en una cosa muy gorda”, contró la colaboradora televisiva. De esta manera, se confirma que Chiara Ferragni y Cristina Pedroche están conectadas por el mismo gusto.

Campanadas 2021

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Quedan tan solo dos meses para despedir el año y, aunque era un secreto a voces, Cristina Pedroche ha confirmado que también será la encargada de recibir el 2022. «Ay, ¡qué ganas de contaros cosas!», escribió hace unos días en sus redes sociales, mostrando así su entusiasmo por ser de nuevo una de las protagonistas de la parrilla televisiva de la última noche del año. ¿Con qué estilismo sorprenderá la de Vallecas?