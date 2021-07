La última edición del Festival de Cine de Cannes se ha convertido en una improvisada pasarela de estilo en la que han desfilado algunos de los rostros más conocidos del panorama internacional con sus mejores galas. Todo un despliegue de glamour en el que hemos visto algunos looks comedidos como el de Isabelle Huppert y otros arriesgados, como los de algunas de las nuevas promesas del Séptimo Arte.

Además de Ester Expósito, que se convertía en una de las más admiradas en las primeras jornadas de la muestra con un sensual diseño de Etro en color púrpura, Paz Vega ha deslumbrado en el estreno del filme ‘Stilwater’ en la tercera jornada del festival. Una cita a la que la actriz española ha asistido sola, con un favorecedor diseño semitransparente en tul con lentejuelas de la firma Elie Saab.

No ha sido la única que ha acaparado las miradas. La modelo Izabel Goulart ha sorprendido con un mono de Etro con detalles de plumas en color negro que resaltaba su impresionante figura. Chiara Ferragni, una de las influencers más importantes del panorama actual, ha apostado por un vestido verde lima de Giambattista Valli, con los hombros al descubierto y escote adornado con flores falsas de aluminio reciclado.

Algunas de las grandes damas del cine han preferido estilismos más clásicos, pero sin renunciar a toques de tendencia. Tal ha sido el caso de Diane Kruger, que se ha decantado por un elegante y sensual diseño de Armani Privé en negro con brillantes. El vestido en cuestión se compone de un top de maya con cortes estratégicos y finos tirantes cruzados en la espalda y una falda de tul de gran volumen.

En sus dos apariciones en el festival de Cannes hasta ahora, Andie McDowell se ha convertido en una de las más elegantes. La protagonista de la inolvidable ‘Cuatro bodas y un funeral’ el primer día impresionó gracias a su melena rizada canosa, que en la segunda jornada prefirió recoger en una coleta. Apostó por un vestido blanco con pailletes y escote asimétrico de Versace.

La veterana actriz Hellen Mirren ha dado una lección de elegancia en los dos días que hasta ahora la hemos visto. Mientras que el primer día apostó por el amarillo, el segundo se decantó por un vestido camisero en blanco con el bajo plisado de Carolina Herrera, perfecto para la Croisette.

Mención aparte merecen los nuevos rostros del panorama celeb que no han querido perderse la cita. Como la influencer Leonie Hanne, que ha sorprendido con un delicado vestido blanco plisado de Tony Ward o Naama Preis, que ha apostado por un look años 20 de Valentino. No te pierdas nuestra galería con algunos de los looks más especiales de esta atípica edición de una de las citas más importantes del mundo del cine.