Después de un año y medio de pandemia, por fin los desfiles de moda vuelven en formato clásico. La Semana de la Alta Costura de París es una de las citas más importantes de la industria y, como tal, han sido muchos los rostros conocidos que no han querido perderse los desfiles que estos días se celebran en la Ciudad del la Luz. Un cónclave de estrellas que han derrochado glamour y elegancia y aventuran un próspero futuro para un sector que se ha visto muy afectado por la crisis sanitaria, sobre todo por el cambio en el tipo de estilismos que ha traído el teletrabajo.

Las presentaciones de firmas como Dior y Louis Vuitton han sido, hasta la fecha, dos de los eventos más destacados por ahora. La nueva colección de María Grazia Chiuri para la Maison no ha defraudado al público, de la misma manera que no lo hizo hace algunas semanas la presentación de la colección crucero en un impresionante desfile en Atenas al que asistió Beatrice Borromeo, que esta vez ha sido una de las grandes ausentes. Sin embargo, no ha faltado la hija menor de Carolina de Mónaco, la princesa Alexandra de Hannover que, a diferencia de su madre y de su hermana Carlota, parece haber encontrado en Dior la horma de su zapato, según la estela de la propia Grace Kelly.

En el front row de la Maison se ha visto también a una elegantísima Victoria Federica, que se ha convertido en la mejor compañía para su padre Jaime de Marichalar. La hija de la infanta Elena es toda una prescriptora de estilo para su generación. No han faltado a la cita Monica Bellucci, Jessica Chastain o Cara Delevingne que ha sorprendido con un estilismo en clave masculina. De la misma manera han sido muchas las influencers de diferentes nacionalidades que han tomado nota de las nuevas tendencias desde el front row.

Además de Dior, la otra gran cita del día ha sido la presentación de la colección de perfumes de Louis Vuitton. La firma ha lanzado al mercado cinco creaciones originales del perfumista Jacques Cavallier que han sido trabajadas junto al arquitecto Frank Gehry, encargado del diseño de los frascos. Es, de hecho, la primera vez Gehry, de 92 años, trabaja en este ámbito de la belleza, aunque no es la primera colaboración con la firma, ya que estuvo encargado de una línea de bolsos además de ser el artífice del edificio de la Fundación Louis Vuitton.

Una velada muy especial a la que no ha faltado Nicolas Ghesquière, director creativo de la marca, así como numerosas personalidades del mundo de la moda como Delphine Arnault o Anna Wintour. Se ha visto también a Orlando Bloom y Katy Perry, así como actrices de la talla de Diane Kruger, Ambar Valleta, Isabelle Adjani o Chiara Mastroianni.