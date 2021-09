Ester Expósito sigue siendo una de las celebridades españolas con más renombre a nivel internacional, gracias a su imparable éxito en las plataformas en streaming. Su participación en la serie Elite y la acertada gestión de sus perfiles en redes sociales la convirtieron hace ya más de dos años en una de las actrices más influyentes del momento y cómo no podía ser de otra manera, su presencia en la Front row de la Semana de la Moda Internacional es obligada.

En este regreso a la vida postpandemia, hemos podido encontrar a Ester como invitada de excepción al desfile de la firma Versace en el nuevo show fusión Primavera-Verano 2022 para Fendi. Además de acudir al encuentro de moda, en el que dos de los grandes momentos fueron el debut de Dua Lipa sobre la pasarela y el regreso de Naomi Campbell, Ester se dejó ver en la fiesta posterior organizada por Donatella. Una celebración a la que acudieron amigos y amigas de la firma como Demi Moore, Ciara Ferragni y su esposo, el rapero Fedez, la propia Dua Lipa, Emily Ratajkowski entre otras estrellas, y en la que Ester fue una de las grandes protagonistas.

Además de que su presencia no pasó desapercibida, el look escogido por la intérprete para la ocasión ha sido uno de los más comentados de la noche. Ester lució un mini vestido satinado en color rosa palo, joyas XXL y zapatos y clutch también de la firma fundada por Gianni. Un estilismo que se llevó el aplauso de público y crítica y del que la propia Donatella pareció sentirse muy orgullosa ya que, como pudimos ver en las stories de la propia Expósito, la directora creativa no tuvo inconveniente en posar junto a la actriz española.

La actriz mostraba orgullosa la instantánea a la que añadía una línea de corazones rosas a juego con su estilismo. La de la madrileña no fue la única presencia española en el desfile ya que junto a ella, en la primera fila del show, y en la fiesta posterior también pudimos ver al modelo Jon Kortajarena con quién Ester compartió un divertido momento en el encuentro posterior a la presentación. De este modo, Expósito embebía una fotografía captada por Jon que él mismo publicaba en su cuenta de Instagram. En ella aparece Ester en un primer plano mordiendo la cáscara de un limón y sonriendo a la cámara. Una instantánea que da buena cuenta de la buena onda que se vivió en la after party de un día tan señalado para la casa de modas italiana. Una jornada en la que aunque parecía imposible, nuestra internacional actriz fue capaz de hacer sombra a mitos atemporales como las actrices Elisabeth Hurley o Demi Moore. No es la primera vez que la madrileña deslumbra y paraliza Milán. La pasada primavera hacía lo propio como embajadora de la firma Bulgari, una jornada en la que también coincidió con Ciara Ferragni y que hizo las delicias de sus 27 millones de seguidores en todo el mundo.