En diciembre del 2023, a punto de finalizar su gira Alpha, Aitana sorprendió a sus fans con dos conciertos en el nuevo estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabéu para finales del 2024. Desde su reforma, se planteó que el campo del equipo merengue se convirtiera en un escenario para conciertos, como se ha hecho hasta la fecha con el Riyadh Air Metropolitano, el estadio del Atlético del Madrid. Durante el verano del 2024, el recinto del club de Florentino Pérez acogió espectáculos de artistas internacionales de la talla de Taylor Swift, Luis Miguel o Karol G, entre otros, que fueron algunos de los privilegiados en reunirse con sus seguidores en el corazón de Madrid. Meses después de estas primeras fechas que inauguraron el nuevo punto de encuentro musical en la capital, otros intérpretes como Lola Índigo o Aitana también planificaron shows en el Bernabéu, aunque finalmente han sido cancelados.

Así esperó Aitana que fuesen sus conciertos en Madrid

Días antes de que comenzara el 2024, la intérprete de Vas a Quedarte anunció en sus redes sociales que actuaría en el Santiago Bernabéu en una única noche que estaría llena de sorpresas, como la puesta en escena o artistas invitados amigos de Aitana que tenían pensado subirse también al escenario con ella. «Va a ser un único concierto en España y esto estamos tratando de ver cómo hacerlo, que no sea un festival, y donde quiero traer a un montón de amigos artistas y poder hacer algo muy grande», dijo. Sin embargo, horas después del comunicado, la artista catalana, muy emocionada, contó que habría una segunda fecha, aunque consciente de que era imposible llenar las dos noches. Lo que nunca se imaginó aquella niña que entró con tan solo 18 años en Operación Triunfo es que conseguiría hacer sold out por partida doble en uno de los estadios más importantes de Europa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax)

Paralelamente a este proyecto, la artista se embarcó en la grabación de Metamorfosis, su documental. La idea de Aitana, según ella misma ha contado en varias ocasiones, fue que la producción terminara una vez concluidos los shows en el Bernabéu. De hecho, en uno de los capítulos del mismo, en una conversación con Nuria Andreu, su ex representante, la artista mantuvo con ella una discusión sobre el número de bailarines con los que contaría para estas fechas. Mientras que la ex de Sebastián Yatra dejó claro que sobre el escenario quería un total de 20 personas, su ex manager le recomendó que fueran menos.

Sin embargo, a escasos cinco meses de subirse al escenario del estadio, la cantante reapareció desde su casa de Los Ángeles para contar que sus conciertos en el campo del Real Madrid, debido a quejas de los vecinos de Chamartín por el ruido de los anteriores espectáculos, así como por la escasa insonorización, tendrían que posponerse hasta nueva orden (en un principio iban a celebrarse el 28 y 29 de diciembre del 2024 y se cambiaron las fechas para el 27 y 28 de junio en en mismo lugar). Durante todo este tiempo, la artista ha dejado claro que no estaba entre sus planes cancelar los Bernabéu. De hecho, en una reciente entrevista, y debido a que otros artistas han tenido también que cambiar de planes, dijo que sus shows se mantenían en el estadio del Real Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax)

Finalmente, el pasado 7 de abril, la joven catalana reapareció en sus redes sociales para contar que los conciertos previstos en el Bernabéu no solo cambiaban de fechas, si no de lugar. «Desde el club queremos agradecer a Aitana y a todo su equipo su profesionalidad y la ilusión con la que han trabajado durante estos meses. Confiamos en que, en un futuro próximo, puedan surgir nuevas oportunidades de colaboración», dijeron desde el club merengue. Por su parte, Aitana también quiso dar la cara a través de un vídeo en su cuenta personal en el que comentó este nuevo cambio. Un comunicado que ha generado todo tipo de opiniones ya que muchos de sus fans han movilizado hasta en dos ocasiones sus agendas. Mientras que hay muchos usuarios de redes y seguidores de la artista han apoyado su decisión, hay otro grupo que aunque la responsabilidad no haya sido de Aitana, están muy descontentos con la decisión.

¿Afectará a la imagen de Aitana la cancelación de sus conciertos en el Bernabéu?

Aitana durante su concierto en Madrid / Gtres

Este medio ha contactado con Santiago, de Personality Media, una consultora especializada en el análisis de personajes públicos. El experto ha sido tajante: la cancelación de los conciertos de Aitana en el estadio del Real Madrid no repercutirá negativamente a su imagen ya que cuenta con millones de personas que apoyan a la artista, así como sus decisiones o su carrera: «A Aitana la conocen el 80% de los españoles y el 89% de los jóvenes, es la mujer de 30 años más conocida(…). Tiene una evolución muy interesante. Al salir de Operación Triunfo ya cuenta con un reconocimiento artístico. Crece especialmente entre los target más adultos cuando aparece en La Voz o campañas publicitarias».

Santiago explica que «no le afectará» el cambio del Bernabéu al Riyadh Metropolitano, ya que actualmente «ella tiene ahora una imagen muy positiva por el lanzamiento del nuevo disco y con el documental que acaba de ver la luz. Además porque es una mujer muy joven en un entorno laboral muy agresivo, más duro de lo que podemos pensar».