Nuria Andreu desmiente la implicación del padre de Aitana en su despido

Nuria Andreu, ya ex mánager de Aitana, fue despedida por la cantante de manera repentina, tal y como reveló LOOK en exclusiva. Conforme han ido pasando los días, se han ido conociendo más detalles acerca de este inesperado movimiento por parte de la intérprete de Mariposas.

Se conoció que el motivo por el que habría salido Andreu del equipo tenía relación con un enfrentamiento con Cosme Ocaña, padre de la artista. Sin embargo, sobre esto ha arrojado más luz Paloma García-Pelayo.

La cantante Aitana.

«Eso no es cierto y quiere que quede absolutamente claro», ha indicado la comunicadora que ha podido hablar con la propia Andreu. «Ella entiende que son otro tiempos para Aitana y que por eso ella va a dedicarse a otros artistas. Ella es creadora de artistas según me dice y me aclara que con Cosme ha tenido una relación muy buena y que él se dedica a la gestión y ella a la estrategia y a tomar decisiones importantes», ha añadido Paloma García-Pelayo.

«Es verdad que en el documental se ve a una Nuria muy protagonista tomando decisiones incluso sin estar de acuerdo con Aitana, pero que quede claro que según la versión que me da ella es que no ha habido ningún problema y Cosme no ha sido un problema para que ella deje de trabajar con Aitana, con la que ha estado un año. Es una persona profesional que ha estado con Rosalía y tiene un currículum importante», ha finalizado.

Aitana en un concierto en Starlite Marbella.

Nuria Andreu habla con LOOK

Esta situación entre Aitana y Andreu se produce unos días antes de que la que fuera concursante de Operación Triunfo 2017 estrenara uno de sus proyectos más personales y ambiciones, su propio documental que lleva como título Aitana: Metamorfosis y, que se puede ver en la plataforma de Netflix.

Nuria Andreu comenzó a formar parte del equipo de Aitana en sustitución de su prima, Olga de Palma. A pesar de que todo apuntaba a que iba bien, finalmente Nuria fue despedida de manera «repentina». Así lo reconoció la propia Andreu, entre lágrimas, en una llamada con LOOK. En esta conversación aseguró que esta situación le pilló completamente desprevenida, sobre todo, porque se encontraban en un momento importante en la vida de la artista. Ahora, Aitana ha comenzado una nueva etapa junto a su nueva mano derecha. e trata de Miguel Torán, apodado Miki, tal y como contó LOC.

Miguel Torán estudió un grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid y también tiene un Master of Bisness Administration (MBA).