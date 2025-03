Hace unos días, LOOK reveló en exclusiva que Aitana había despedido de manera repentina a la que era su mánager, Nuria Andreu. Una información que, como era de esperar, ha generado una vorágine de reacciones en el papel cuché. Ahora, se ha conocido quién es la nueva mano derecha de la intérprete de Mariposas.

La cantante ya cuenta con su nuevo representante tras este último movimiento que la ha colocado en la primera plana mediática. Se trata de Miguel Torán, apodado Miki.

Aitana en Madrid. (Foto: Gtres)

La artista, que formó parte de Operación Triunfo 2017, y Torán se conocieron a través de su casa discográfica cuando ella comenzó su trayectoria en la industria de la música. Miguel Torán estudió un grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid y también tiene un Master of Bisness Administration (MBA). Aunque trabajó cinco años en Redbull, en 2019 optó por dar el salto a la música y fue fichado por Warner, donde estuvo cuatro años. No obstante, donde ha despuntado ha sido en Universal, donde ostenta el puesto de A&R.

Ahora que Torán ejercerá el rol de Andreu, información que ha dado a conocer LOC, estará más cerca de la artista para asesorarla en su carrera a la cima. Por otro lado, si bien Aitana cuenta con Valle, una de sus íntimas que figura como asistente, ahora ascenderá a personal mánager.

En conversación con este digital, Nuria Andreu indicó que no podía hablar mucho de su despido, pero aseguró que no se lo esperaba. Además, aclaró que «ha trabajado duro» en este último año y que «ahí están los resultados».

El motivo del despido

Una vez se conoció que Aitana había prescindido de los servicios de la que hasta hace nada era su mano derecha se pudo saber el verdadero motivo que incitó a la artista a tomar esta importante decisión. Y es que Andreu tuvo un enfrentamiento con alguien muy cercano a ella, una pieza fundamental de su vida. «Hubo una discusión muy fuerte entre el padre de Aitana y Nuria, fue uno de los motivos por los que dijo ‘hasta aquí’», explicó Juls Elías en el podcast En todas las salsas. También aseguró que entre ellas «había mucha tensión» y que su relación no era del todo buena. «Ya no podían trabajar más juntos, no se entendían», añadió la colaboradora. De esta manera, Elías desveló que la disputa que tuvieron Cosme Ocaña y Nuria Andreu, provocó una grieta profesional en el equipo que terminó en el mediático despido.