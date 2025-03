Millie Bobby Brown nació el 19 de febrero de 2004 en Marbella (España) y ha visto cómo a sus 21 años ha logrado una gran fama internacional. Parte de su éxito se debe a su participación en Stranger Things, de Netflix. Para ello nos tenemos que remontar a 2016, que fue cuando se estrenó la primera temporada de la serie que le catapultó hacia el éxito. Desde entonces, su carrera cinematográfica ha ido in crescendo.

Sin embargo, en los últimos meses ha recibido duras críticas sobre su aspecto físico. Y es que cuando se adentró en el mundo del cine tenía tan solo 10 años, por lo que la evolución es más que notable. Ante estas opiniones negativas se ha pronunciado de manera tajante a través de un vídeo que no ha tardado en hacerse viral.

Las palabras de Millie Bobby Brown

Mirando al objetivo de la cámara con semblante serio y algo cabizbaja, la actriz ha comenzado su discurso señalando que quería «dedicar un momento a abordar algo que creo que es más grande que yo, algo que afecta a todas las jóvenes que crecen bajo el escrutinio público. Creo que es necesario hablar de esto», ha indicado.

«Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí delante del mundo y, por alguna razón, parece que la gente no puede crecer conmigo. En lugar de eso, actúan como si debiera permanecer congelada en el tiempo, como si debiera seguir teniendo el mismo aspecto que en la primera temporada de Stranger Things. Y porque no lo hago, ahora soy un objetivo», ha añadido. «Hablemos de los artículos, de los titulares, de la gente que está tan desesperada por derribar a las mujeres jóvenes…», ha añadido.

Esto no ha sido todo, porque Millie también ha querido hacer hincapié en algunos titulares que ha leído sobre su aspecto. «Esto es acoso. El hecho de que escritores adultos dediquen su tiempo a diseccionar mi cara, mi cuerpo, mis elecciones, es inquietante. ¿Y el hecho de que algunos de esos artículos estén escritos por mujeres? Peor aún. Siempre hablamos de apoyar y elevar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil derribarlas para conseguir clics», ha manifestado.

«La gente desilusionada no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer en sus términos, no en los suyos. Me niego a disculparme por crecer. Me niego a empequeñecerme para encajar en las expectativas poco realistas de la gente que no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer. No me avergonzarán por mi aspecto, por cómo me visto o por cómo me presento. Nos hemos convertido en una sociedad en la que es mucho más fácil criticar que hacer un cumplido. ¿Por qué la reacción instintiva es decir algo horrible en lugar de decir algo amable? Si tienes algún problema con eso, tengo que preguntarte: ¿qué es lo que realmente te incomoda tanto? Hagámoslo mejor. No sólo por mí, sino por todas las niñas que merecen crecer sin miedo a ser destrozadas por el simple hecho de existir», ha finalizado. Rostros conocidos como Sarah Jessica Parker no han dudado en aplaudir este movimiento por parte de la intérprete. «Enormemente orgullosa de ti», ha escrito la protagonista de Sexo en Nueva York.

El discurso de Aitana

Estas palabras recuerdan a las que la propia Aitana dijo durante su intervención en los premios ELLE Style Awards 2024, cita que aprovechó para reivindicar el papel de la mujer en la industria musical, entre otras cosas.

«Sé que estoy madurando porque el machismo no tolera que el ideal femenino, inocente y juvenil que muchos vieron en mí, sin ser yo consciente de ello se transforme o, mejor dicho, se eche a perder, para convertirse en una mujer. Viajemos juntas al futuro sin olvidar el pasado», dijo la artista que acaba de lanzar su propio documental que lleva como título Aitana: Metamorfosis.