El documental de Aitana se ha estrenado este 28 de febrero convirtiendo a la artista en una de las protagonistas de la actualidad de este final de mes. Pero más allá de la emoción por abrirse en canal y mostrar a sus fans (y haters) su lado más vulnerable, la artista ha vivido una semana de lo más intensa al despedir(se) de manera repentina de la que desde hace un año era su mano derecha: Nuria Andreu.

Nuria llegó a la vida de Aitana en sustitución de su prima, Olga de Palma, que había sido su representante desde su salida de Operación triunfo. Pero la carrera de la catalana comenzaba a despuntar de manera internacional y requería a alguien con más experiencia, por lo que GTS apostó por Nuria, que fue mano derecha de Rosalía en su época Motomami. Todo iba bien entre ellas hasta el lunes, cuando de manera repentina Nuria fue despedida. Así lo ha reconocido la propia Andreu entre lágrimas en una llamada con LOOK, que le ha pillado completamente desprevenida dado lo reciente de los hechos y que precisamente estos días la fama de Aitana está en uno de sus picos más altos.

Aitana en un concierto en Starlite Marbella. (Foto: Gtres)

En la conversación de LOOK con la que ha sido su manager durante estos últimos meses, Andreu ha desvelado que desde el pasado lunes 24 de febrero ya no forma parte del equipo de la ex pareja de Sebastián Yatra: «No puedo hablar mucho, pero el lunes fue mi último día trabajando con Aitana». Según nos cuenta, la relación profesional se ha terminado de «una forma repentina». En la conversación, Andreu nos aclara que «ha trabajado duro» en este último año y que «ahí están los resultados». Desde enero del 2024 (la primera vez en la que se le vio públicamente con la catalana en un partido de baloncesto de Los Lakers), estuvo completamente volcada en la carrera profesional de la intérprete de Segundo Intento, el último single de la artista.

Las personas de confianza de Aitana

Cuando Ocaña salió de Operación Triunfo, su prima, Olga de Palma, cogía las riendas en la representación de Aitana. A lo largo de estos años, han trabajado mano a mano y han viajado alrededor del mundo. Actualmente Olga sigue representando a artistas y su imagen de marca y, además, es CEO de su propia marca de ropa, tal y como desvelan sus redes sociales. Más allá de su vínculo familiar con la ex concursante de OT, Olga siempre ha formado parte del grupo de amigas de la artista. De hecho, en varias ocasiones Ocaña mostraba orgullosa la cercanía que tenía con su prima, con la que además comparte peinado y su ya mítico corte de flequillo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Olga de Palma (@olgadepalma)

En su actual equipo, Aitana cuenta con varias personas de su confianza. Entre ellas Valle, a la que considera su mano derecha y persona de confianza. También Jesús de Paula, estilista también de otras celebrities como María Pombo.

Narcís Rebollo, es el director general y gerente de GTS, la empresa de managment de la que Ocaña forma parte. El marido de Eugenia Martínez de Irujo es otra de las personas de confianza de la joven desde que comenzara en la industria musical.