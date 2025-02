Aitana habla por primera vez sobre su depresión: "No sabía lo que me pasaba"

Aitana Ocaña vuelve a estar en el foco mediático, aunque esta vez no por nada que tenga que ver con una supuesta relación sentimental. La cantante se ha sincerado por primera vez sobre su estado de salud. En concreto, su lucha contra la depresión. Aitana ha confesado que lleva meses lidiando con esta enfermedad y que, aunque está mejor, sigue en terapia para gestionar su salud mental. Su testimonio ha conmovido a sus seguidores y ha reavivado el debate sobre la importancia de hablar abiertamente de los problemas emocionales, incluso cuando se tiene una vida aparentemente perfecta bajo los focos de la fama.

«Me cuesta mucho decirlo, no por sacar mi vulnerabilidad a relucir -que eso no me importa-, sino por cómo puede verse el problema desde fuera, que es un problema como del primer mundo», ha afirmado la artista, que asegura detectó que algo le estaba sucediendo «hace meses», cuando empezó a sentirse diferente, como si algo dentro de ella no encajara. «No sabía lo que me estaba pasando. Era difícil de nombrar. Creo que la depresión es igual para todos, es estar triste pero no saber por qué, o sí saber por qué pero no saber qué hacer con ello. Es la primera vez que lo digo públicamente y está bien hablar de esto, que es la depresión, es importante. Ahora estoy muy feliz y lo digo muy agradecida. Si miro cómo acabé el año y cómo estoy ahora, en tan poquitos meses…», ha explicado.

Aitana Ocaña en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Pero además de su depresión, Aitana ha revelado que padece hipocondría desde pequeña. «Siempre he mentido cuando me hacían esta pregunta», ha confesado en referencia a entrevistas anteriores en las que evitaba hablar de su ansiedad y miedos. «Desde que era pequeña, siempre pensaba que tenía algo malo. Si me dolía un poco la cabeza, ya creía que era algo grave. Siempre he sentido que me voy a morir joven y siempre que proyectas algo pasa, e intento no pensarlo; te juro que lo intento. He estado tres años sin salir de España porque me da miedo volar. También he estado siete años sin hacerme una analítica de sangre, porque me da miedo que me digan que hay algo que está mal».

En la entrevista, Aitana también se ha confesado sobre el impacto de la fama en su bienestar emocional. Desde su participación en Operación Triunfo, su vida cambió drásticamente, y lo cierto es que la presión mediática ha sido una constante. En este sentido, la catalana ha admitido que la exposición pública ha sido en ocasiones abrumadora. «Hay cosas que me tendré que comer, que son malas, como que la gente vaya a comentar, porque se creen dueños de mi vida, porque se piensan que muchas de esas cosas vienen de su dinero y piensan yo lo pago y yo decido cuando estás bien y cuando estás mal también te lo voy a decir», ha dicho.

Aitana Ocaña por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Aitana estrena documental en Netflix