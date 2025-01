La nueva canción de Aitana podría hablar de lo mal que terminó con Sebastián Yatra

Aitana lo ha vuelto a hacer. A través de la música, la catalana ha sacado a la luz lo que muchos han interpretado que podrían ser detalles de su vida sentimental, la cual no para de acaparar titulares. Recientemente, la ex concursante de Operación Triunfo ha realizado ciertos movimientos que le han relacionado de nuevo con Miguel Bernardeau, el actor de Élite con el que mantuvo una relación de casi cuatro años. En medio de todos los rumores, la cantante comenzó a promocionar un tema titulado Segundo intento, algo que hizo presagiar que la letra podría tratar de esta supuesta segunda oportunidad que podría estar dándose con el hijo de Ana Duato. Pero nada más lejos de la realidad.

Este 24 de enero se ha estrenado la canción completa y, más allá de que la artista aseguró que el lanzamiento estaba planificado desde octubre de 2024 y que «nada tenía que ver con lo que se andaba especulando», la letra del tema ha sido interpretada como una clara indirecta a Sebastián Yatra, el compañero de profesión con el que vivió un noviazgo justo después de romper con Miguel Bernardeau.

«Ya lo pude entender, esto no iba a funcionar. Pero te digo que no fue que lo hicieras, fue cómo lo hiciste. No fue que te fueras, fue cómo te fuiste, pero aún me duele porque te creí. Tanto prometiste en el segundo intento y te despediste en tan poco tiempo. Otra vez no vuelvas, ya te lo advertí», dicen algunas de las estrofas de Segundo intento.

Por ahora, Aitana no ha confirmado si su nuevo single está dirigido al colombiano, ya que lo único que ha explicado, desde el programa radiofónico Anda Ya, es que la letra «habla de cuando intentas volver a empezar y te das cuenta de que no acaba de funcionar». Durante la entrevista, la intérprete de 12 razones también ha anunciado que el disco al que pertenecerá este tema «contará con más colaboraciones y más número de canciones que los tres anteriores».

La segunda ruptura de Aitana y Sebastián Yatra

Fue el pasado mes de agosto cuando ABC informó en exclusiva que Aitana y Sebastián Yatra habían puesto fin a su relación tras darse una segunda oportunidad. El motivo de la ruptura sigue siendo, hasta el día de hoy, un auténtico misterio, ya que ninguno de los dos ha querido pronunciarse al respecto. Sin embargo, de ser cierto que la letra de Segundo intento está inspirada en su relación, todo parece indicar que esta segunda etapa no fue tan idílica como reflejaba la canción y el videoclip de Akureyri. ¿Coincidencia o causalidad? Solo los protagonistas de este mediático romance tienen la respuesta.