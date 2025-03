Aitana despidió a su mánager, Nuria Andreu, antes de que se estrenara el que es uno de sus proyectos más ambiciosos. Se trata de su propio documental que lleva como título Aitana: Metamorfosis. Fue LOOK quien reveló en exclusiva este inesperado movimiento por parte de la intérprete de Mariposas.

El motivo del despido

EL motivo por el que Aitana ha prescindido de los servicios de la que hasta hace nada era su mano derecha tiene relación con un enfrentamiento que tuvo con alguien muy cercano a ella, una pieza fundamental de su vida.

Aitana en un concierto en Starlite Marbella. (Foto: Gtres)

«Hubo una discusión muy fuerte entre el padre de Aitana y Nuria, fue uno de los motivos por los que dijo ‘hasta aquí», ha contado Juls Elías en el podcast En todas las salsas. También ha asegurado que entre ellas «había mucha tensión» y que su relación no era del todo buena. «Ya no podían trabajar más juntos, no se entendían», ha explicado la colaboradora. De esta manera, Elías ha desvelado que la disputa que tuvieron Cosme Ocaña y Nuria Andreu, motivó a la artista para poner fin a su relación profesional.

Aitana Ocaña en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La conversación de Andreu con LOOK

Nuria Andreu comenzó a formar parte del equipo de Aitana en sustitución de su prima, Olga de Palma, que había sido su representante desde su salida de Operación triunfo. Sin embargo, la carrera de la cantante fue in crescendo y comenzó a despuntar de manera internacional. Este aumento de la fama requería a alguien con más experiencia, por lo que GTS apostó por Nuria, que fue mano derecha de Rosalía en su época Motomami.

A pesar de que todo apuntaba a que iba bien, finalmente Nuria fue despedida de manera «repentina». Así lo reconoció la propia Andreu, entre lágrimas, en una llamada con LOOK. En esta conversación aseguró que esta situación le pilló completamente desprevenida, sobre todo, porque se encontraban en un momento importante en la vida de la artista con el inminente estreno del documental que se puede ver en Netflix.

Aitana en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Nuria Andreu contó a este digital que fue el 24 de febrero cuando dejó de trabajar mano a mano con Aitana. «No puedo hablar mucho, pero el lunes fue mi último día trabajando con Aitana», nos reveló. Asimismo, aclaró que «ha trabajado duro» en este último año y que «ahí están los resultados». Desde enero de 2024, que fue la primera vez en la que se le vio públicamente con la catalana en un partido de baloncesto de Los Lakers, estuvo completamente volcada en la carrera profesional de la intérprete de Segundo Intento.