Aunque no será hasta el próximo 2 de diciembre cuando Fonsi Nieto cumpla 43 años, el motociclista ha querido celebrar su cumpleaños por anticipado con una fiesta por todo lo alto. No cabe duda de que el ex de Alba Carrillo está pasando por un buen momento tanto en lo personal como en lo profesional, y tan solo una semana después de haber bautizado a su hijo, el marido de Marta Castro se ha convertido en el claro protagonista de una velada que ha contado con todo lujo de detalles.

Fue durante la noche del pasado sábado cuando Fonsi organizó un evento al que acudiría todo su entorno más cercano. Familiares y amigos no quisieron perderse el reencuentro con el sobrino de Ángel Nieto en un conocido local madrileño. Una ocasión marcada por las risas y la marcha, de la que se encargaba el propio cumpleañero como DJ: “Con la situación que tenemos, poder estar pinchando aquí es una alegría. Tenía muchas ganas de volver”, explicó.

Momentos previos al comienzo de la cita, Fonsi Nieto era captado por las cámaras de Gtres mientras acudía a la discoteca acompañado de su esposa con una sonrisa de oreja a oreja que dejaba entrever que la noche se presentaba de lo más ilusionante. Aún así, el expiloto no quiso desvelar en qué consistían los primeros regalos que había recibido por su vuelta al sol: “Me han regalado muchas cosas”, comentaba. Pero quien sí desvelo más detalles sobre estos obsequios fue su primo Pablo Nieto, con quien comparte una gran pasión por las motos y no podía faltar a la fiesta: “Todavía no le he hecho ningún regalo, el día 2 que es su cumple”, confesaba entre risas. Por su parte, Diego Matamoros quiso dejar claro que no había mejor regalo que la noche que iban a pasar y que ya había comenzado de la mejor manera con una cena: “Lo hemos pasado muy bien. Ahora a disfrutar más porque pincha Fonsi, así que a pasarlo genial”.

A modo de “previa” de la gran fiesta, Fonsi Nieto decidió celebrar una cena íntima en la que no faltó la tarta. El restaurante madrileño que acogió a los asistentes se hizo eco de cómo fue el pastel de cumpleaños del motociclista a través de sus redes sociales, haciendo pública la foto de un bizcocho con apariencia muy similar a una mesa de mezclas. Un banquete al que también acudieron algunos compañeros del protagonista, como el director deportivo del equipo LCR Honda de MotoGP, Óscar Haro; y los empresarios Israel Bayón y Carlos Sánchez. Para este último, esta ocasión habría sido lo más parecido a una reaparición pública tras haber sufrido un accidente en octubre a bordo de su embarcación.

Por si fuera poco, en la celebración también coincidieron con los invitados del cumpleaños otros rostros conocidos como el de Alejandro Albalá, que admitió no estar muy enterado de que esa misma noche estaba transcurriendo fiesta de Fonsi en el lugar que había elegido para disfrutar del sábado.