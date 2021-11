Esta misma tarde ha tenido una cita muy especial para Fonsi Nieto y Marta Castro. La pareja marcará este 20 de noviembre en su calendario para siempre al haberse celebrado el bautizo de su pequeño. La ceremonia, que ha tenido lugar en un templo cercano al domicilio familiar, solo ha contado con la presencia de su círculo de familiares y amigos más cercanos. Y como no podía ser de otra manera, el hijo del expiloto con Alba Carrillo tampoco ha querido perderse el evento.

Aunque los padres hayan preferido mantenerse herméticos y no desvelar muchos detalles sobre el bautizo, la esposa de Fonsi no ha podido evitar hacer públicas las primeras imágenes del acto junto a su pequeño. En una primera publicación, Marta ha mostrado una tierna imagen en la que sale cogiendo las manitas al gran protagonista del día: “Bautizo de mi chiquitito”, escribió en el pie. Por otra parte y a través de stories, la mamá ha compartido una foto de la familia al completo en la que posa a las puertas de la iglesia junto a su marido y su bebé, a quien ha tapado la cara con un emoji.

No cabía duda de que durante esta jornada serían Fonsi y Marta quienes acapararan todas las miradas. La ocasión lo merece y por ello la pareja ha decidido lucir de punta en blanco para presenciar que el pequeño Hugo recibía las aguas bautismales 13 meses después de su nacimiento. Marta ha apostado por un traje de chaqueta y pantalón en tono blanco roto, una elección de lo más elegante y sofisticada e idónea para este día. El look es obra de Inés Martín Alcalde, y para quitarle un poco de seriedad ha decidido combinarlo con unas sandalias de tacón en azul eléctrico de Fígara. En cambio, Fonsi se ha decantado por colores más oscuros y se ha enfundado en una americana gris marengo junto a unos pantalones chinos y camisa blanca.

Como ya desveló la pareja en una entrevista para El Español, el pequeño Hugo ha recibido el primer sacramento en una ceremonia íntima para evitar poner en peligro sanitario a los invitados: “Va a ser familia y materna y paterna solamente. Seguimos con Covid, hay un repunte y no queremos hacer nada grande. Nuestras familias más cercanas y ya”, explicaron. Además, Marta Castro estaba encantada de que el hermano mayor de Hugo acudiera al bautizo ya que entre ellos existe una conexión de lo más especial: “Cuando Hugo ve a su hermano… No le pasa con otros niños, solo con Lucas y mi sobrino. No sé si es porque sabe que tienen ese nexo, pero le cambia la cara y es una alegría”, confesó. Una relación entre niños que al fin y al cabo es mucho más fluida gracias a la cordialidad entre Alba Carrillo, su ex y Marta: “La relación con Alba está estupenda. Al final somos familia. Es la ex de Fonsi, la madre del hermano de Hugo y tenemos una relación cordial. No es una relación de amistad como la que tengo con mis hijas, pero hablamos”, aclaró la esposa del motociclista al citado medio.