Días difíciles para Fonsi Nieto que hace solo diez días recordaba a su abuela, un año después de su fallecimiento. Ahora ha sido el turno de su padre, Alfonso González, que también moría hace un año en plena pandemia. Un varapalo para el piloto de motos que solo unas semanas después anunciaba que estaba esperando su primer hijo en común con su mujer, Marta Castro. Nieto ha querido rendir su particular homenaje a su progenitor abriendo el álbum familiar, cinco imágenes que ha compartido en sus redes sociales con todos sus seguidores, y donde se pueden ver fotografías de su padre navegando en el mar, junto a su mujer embarazada y con el propio DJ siendo un bebé, en sus brazos.

«Un año sin ti papá, parece que fue ayer, me acuerdo de ti cada día y aún muchos días me sale llamarte para pedirte consejos y mil cosas como hacía siempre», comienza escribiendo el ex de Alba Carrillo. «Pero lo más bonito es que cuando me acuerdo de ti no es con tristeza, es con una sonrisa. Seguro que donde estés estarás bien y como a ti te gustaba rodeado de amigos…Te quiero». Un post de lo más emotivo para el deportista madrileño que ha plasmado todo su cariño y admiración hacia su padre.

Hace un año era su mujer, Marta Castro, la encargada de comunicar el fallecimiento de su suegro. Su marido era incapaz de hacerlo ya que aún estaba roto de dolor tras la muerte de su abuela. Pero días después quiso tener un recuerdo para él en su perfil de Instagram y lo hacía con las mismas imágenes que hoy ha rescatado: «Buen viaje, PAPÁ…este es mi viejo, un tío al que quería todo el mundo, que no tenía una mala cara para nadie, que me enseñó lo que soy en la vida hoy en día, que aunque te lleves muchos chascos me enseñaste que la lealtad a los amigos y la familia es sagrada y que gracias a eso soy lo feliz que soy como a ti te gustaba. Quejarse y lamentarse no es lo que nos habéis enseñado, con todo lo que está pasando me parecería muy egoísta!!!. Escribo esto con lágrimas en los ojos, pero a la vez con una sonrisa…Buen viaje ‘Raki’ nos volveremos a ver!!!».

Vacunado en Qatar

Fonsi se convertía en noticia hace dos semanas cuando, a través de una publicación en sus redes, confirmaba que había recibido la vacuna contra el coronavirus en Qatar. Un hecho que ha levantado polvareda, ya que se producía tras la polémica vacunación de las Infantas Elena y Cristina en ABu Dabi.

Dorna, empresa española organizadora del Mundial de Motociclismo, daba a todos los participantes la oportunidad de vacunarse, después de que Qatar ofreciera, de manera gratuita, un programa de vacunación, garantizando «la seguridad de todos los habitantes del ‘paddock’ mientras se encuentran en el país, y en sus continuos viajes alrededor del mundo esta temporada», rezaba el comunicado facilitado por la organización.