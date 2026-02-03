Vanessa Romero llevará a su nueva pareja a los Premios Goya: "Ganas"

Vanessa Romero se encuentra uno de los momentos más dulces de su vida. Si su carrera como actriz le ha dado muchas alegrías -por su papel protagonista en series como Aquí no hay quien viva o La que se avecina-, su trayectoria como directora no iba a ser menos. Ahora está completamente inmersa en su faceta detrás de cámaras, un reto que le ha llevado a que su último cortometraje, Sexo a los 70, esté nominado en los Premios Goya 2026.

Sabido es que la intérprete siempre ha sido muy reticente a la hora de hablar sobre su vida privada. De hecho, pasaron meses hasta que confirmó su relación con Santi Burgoa, con el que rompió en julio del 2024 tras una crisis en la pareja. Sin embargo, este nuevo año, que coincide con uno de sus mejores momentos en su profesión, lo comienza enamorada. Aunque en la cena de nominados de los galardones que se celebrarán a finales de este mes ha tratado de hablar sobre todo de su cortometraje, ha sido inevitable que los micrófonos de GTRES le preguntaran sobre su situación sentimental, de la que ha hablado sin tapujos.

Vanessa Romero. (Foto: Gtres)

El gran paso que dará Vanessa Romero con su novio

Pese a que se desconoce la identidad de este misterioso hombre, sí que se conocen algunos datos, como su residencia. «Mi chico está en Barcelona…», dijo recientemente en un programa de televisión. Además, confesó que tenían una relación a distancia, aunque intentaban verse, al menos, una vez a la semana.

Aunque tampoco ha trascendido cuánto tiempo de relación lleva con su pareja, sí que parece que su noviazgo está más que consolidado. Prueba de ello es que, el próximo sábado 28 de febrero, le acompañará a un evento tan mediático como son los Premios Goya. «Sí, claro, va a venir conmigo», ha comenzado diciendo. Sin embargo, ha querido deslizar que lo más probable es que no pose en la alfombra roja junto a ella -y, por lo tanto, no habrá una foto oficial de ellos si finalmente no cambian de opinión-: «Posar no creo que pose, pero acompañarme me va a acompañar».

Vanessa Romero en la cena de nominados de los Premios Goya. (Foto: Gtres)

Por su parte, la actriz ha querido matizar que su entorno más cercano le acompañará en este día tan especial y, como no iba a ser de otra manera, su pareja, que además es de Barcelona: «Es un momento muy especial y me gusta que esté la gente que está en mi día. Hacemos Tetris, encaje de bolillos, pero lo importante son las ganas, la intención y que sigamos así».

Sea como fuere, ahora Romero está completamente volcada -o, al menos, este mes de febrero-, en disfrutar con la nominación de su cortometraje. «Sí que hay nervios, pero sí ilusión y ganas de disfrutarlo todo intensamente. Esto es muy difícil, el nivel de cortometrajes es espectacular, muy complejo, tienes que pasar muchos festivales y ha sido una tarea muy compleja. Hemos estado peleándolo y cuando oyes el nombre de tu corto, te hace mucha ilusión y seguiremos hasta donde llegue», ha concluido.