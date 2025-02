Las peores vestidas en la alfombra roja de los 39º premios Goya

La gala de los Premios Goya tiene tres partes bien diferenciadas, la primera es la alfombra roja, la segunda es la entrega de los premios y la tercera el photocall de los premiados y sus declaraciones. De estas tres, la única que resulta divertida es la primera, especialmente por el desfile de invitados estrafalarios que posan encantados con estilismos a veces imposibles. Por supuesto tenemos también a nuestras queridas famosas que siempre van impecables. Pero lo perfecto suele resultar casi siempre menos entretenido.

Nuestra fiesta del cine en su alfombra roja no es Cannes ni son los Oscar. Pero tienen su gracia porque si España is diferent para casi todo, para esto, desde luego, también.

Melody, maravilloso bote de mostaza

Melody en la alfombra roja de la gala de los 39º Premios Goya. (Foto: Gtres)

La rumbera Melodía Ruíz Gutiérrez, más conocida como la Rumbera o Melody, se ha plantado toda feliz y contenta en la gala de los Goya con un vestido para poder enseñar todo, incluidas las imperfecciones. La cantante de Los Gorilas y próxima representante de España en Eurovisión le ha hecho caso a su peor enemigo y ha decidido apostar a enseñarlo todo, con brilli intenso y patronaje complicado en su descripción. Bueno, sí, un gran homenaje al plátano pelado de su famosa canción de los Gorilas.

Lucía Veiga, un ‘cupcake’ gigante

Lucía Veiga en la alfombra roja de los 39º Premios Goya. (Foto: Getty Images)

La galleguiña actriz Lucía Veiga ha cogido las cortinas del baño (de plástico), les ha puesto un ribete a modo de flor, bien elaborado, eso sí, y lo ha conjuntado con un pantalón que esta noche ilumina todo el Generalife. Los zapatos, a juego, en un claro guiño a lo que se llevaba en los noventa. Un primor toda ella y muy contenta dispuesta a recoger premio a mejor actriz revelación. Si lo consigue esperemos que se quite la capa para que no se tropiece en las escaleras.

¿Anabel Alonso o Camilla Parker-Bobwles?

Anabel Alonso en la alfombra roja de los 39º premios Goya. (Foto: Gtres)

El vestido es muy de Modas Puri para ir a la boda de tu prima Mari Carmen, pero con un toque que recuerda a la reina de Inglaterra, especialmente si la ves por detrás. No es su mejor día, la verdad.

Mireia Balic, Daenerys Targaryen de la tormenta, versión patria

Mireia Balic en la 39º gala de los Premios Goya. (Foto: Gtres)

La actriz madrileña de origen croata y serbio, guapa es. Las cosas como son. Tanto que hasta con ese peinado y vestido inspirado en la madre de los dragones en su etapa en Meereen hasta tiene un pase. Lo que no tiene perdón de Dios es que, con su rostro y cuerpo no se haya vestido con algo que resalte todavía más esa belleza que le ha venido de serie.

Marina Guerola, con salvavidas del Titanic

Marina Guerola en la alfombra roja de los 39º Premios Goya. (Foto: Getty Images)

La valenciana que aspira el Goya a mejor actriz revelación ha decidido apostar por estilo Titanic con su salvavidas y todo. Igual quería llevar un corpiño tipo los de Lorenzo Caprile en los noventa, pero le ha quedado chaleco de barco del XIX. Un cromo.

Belén Rueda, faralaes satinados

Belén Rueda en la alfombra de los 39º premios Goya. (Foto: Gtres)

¿Que los premios son en Graná? Pues, ea, arsa morena que me planto un vestido con inspiración sevillana que queda un poco más al norte pero que representa a todos los andaluces (según toda España excepto los andaluces). Eso sí, como es por la noche, lo ha elegido satinado para darle un aire más sofisticado. Como es tan guapa y simpática, se lo perdonamos.

Macarena Gómez, monja con el hábito de la temporada de verano

Macarena Gómez en la alfombra roja de los 39º premios Goya. (Foto: Gtres)

Macarena Gómez es de las actrices españoles más divertidas y libres del panorama patrio pero pretender que sus estilismos salgan en la lista de las mejor vestidas es una quimera. Se sube al carro de esta moda incomprensible de ponerse en la cabeza un velo como si fuera un monja. El resultado, pues el esperado, cero favorecedor con lo mona que es. Esperable.

Candela Márquez, ¿embajadora de Shein?

Candela Márquez en la alfombra roja de los 39º Premios Goya. (Foto: Gtres)

La actriz y actual pareja de Alejandro Sanz tiene piernas de infarto y por eso ha elegido un vestido que le permita mostrarlas. Hasta ahí todo bien, tiene cuerpazo y lo luce pero el estilismo, todo él, no hay por donde cogerlo. El vestido de terciopelo, el bolso que también ilumina el Generalife y los zapatos de plataforma y todo ello junto parece un paquete de Shein. Un horror.

Zahara, bajando de la nave de ‘Star Trek’

La cantante Zahara en la alfombra roja de los 39º premios Goya. (Foto: Gtres)

Otra más brillando por la causa con un vestido perfectamente compatible con una pasajera más de Star Trek. Era imposible estropear más el outfit pero ella lo ha conseguido con los zapatos de colegio y, además, con plataforma.

Dora Postigo, sin palabras

Dora Postigo en la alfombra de los 39º premios Goya. (Foto:Gtres)

No encuentro palabras para describir ese pelo, el color y el corto, el vestido, el tejido, el color, la capa por encima y como remate, las zapatillas Nike en dorado para rematar el conjunto. Lo dicho, inenarrable.

Carolina Yuste, rollo Eduardo Manostijeras

Carolina Yuste en la alfombra roja de los 39º premios Goya. (Foto: Gtres)

La actriz, que parece que acaba de empalmar saliendo de un after para ir a la alfombra roja lleva un estilismo complicado de describir. La parte de arriba, chaleco rollo camarero años 70, camisa cuatro tallas más grandes de lo que le corresponde, sábanas rasgadas con los dientes, zapatones…raros y calcetines blancos. Un primor, vaya.

María León, recién levantada

La actriz, muy Jagger, ochentera y punkie lleva un vestido poco bonito que no le hace el mejor escote, francamente. Pero lo peor es el peinado. No sabemos si es que la peinaron así a propósito, se acaba de levantar de la cama o quizás viene del mismo after que Carolina Yuste.

Arantxa Etxebarría, vengo de picnic

La directora de cine Arantxa Etxebarría en la alfombra roja de los 39º premios Goya. (Foto: Gtres)

No es actriz, es directora, más «intelectuala» y por eso pasa de estilismos de alfombra roja. Casual o de picnic y con cara de ¿ah, que había que venir de fiesta?. Pasando de zapatos de tacón, con zapatillas. Con un par.