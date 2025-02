Dicen que quien la sigue, la consigue, ¡y vaya si Melody ha sido testigo de ello! La artista, de 34 años, se ha coronado como la flamante ganadora del Benidorm Fest 2025. Una victoria que no solo le ha otorgado el gran premio del certamen, sino que también le ha dado el paso directo a la gran final de Eurovisión. De esta manera, el próximo mes de mayo, la sevillana se subirá al escenario del Festival de la canción para representar a España al ritmo de Esa diva. Una puesta en escena con la que promete ir a por todas y dejar al país en una buena posición del ranking.

«El balance es superpositivo. He tenido un equipazo de 10 que me ha apoyado, que ha estado ahí conmigo para darlo todo y yo creo que, bueno, se ha notado el cariño que le hemos puesto y el público lo ha recibido así», nos comentó desde el mítico Balcón del Mediterráneo de Benidorm, pues Happy FM tuvo la oportunidad de estar presente durante toda la edición del evento musical. «Tenemos que hacer algo impresionante, tenemos que poner algunos cambios porque si hacemos lo mismo yo creo que sería un poco… No lo sé, no veo que sea lo idóneo, ¿no? Pero se va a hacer lo mejor para levantar a todo el público y que todos se queden boquiabiertos», comentó sobre su próxima puesta en escena en Eurovisión.

Melody no es nueva en la industria musical, pues, como es sabido por todos, comenzó su carrera profesional cuando tenía tan solo 10 años. Una trayectoria inigualable que la han ido formando durante más de 20 años. Pero, curiosamente, hay ciertos detalles de la cantante que aún siguen pasando desapercibidos por el público. ¿Cuál es su verdadero nombre?

¿Cuál es el nombre real de Melody?

Públicamente, y a lo largo de todos estos años, el público nacional e internacional la ha conocido bajo el nombre de Melody. Pero, este es su nombre artístico. Tal y como ella misma ha explicado en diversas ocasiones, el nombre que figura en su documento de identidad es Melodía Ruiz Gutiérrez.

¿Qué significado tiene su nombre real?

Según figura en varias fuentes, Melodía es usado como nombre por su valor simbólico y eufórico. Un nombre que tiene mucha relación con la música.

El guiño que hará en ‘Eurovisión’ en homenaje a ‘La Revuelta’

El pasado 3 de febrero, Melody acudió a La Revuelta con el objetivo de hablar con David Broncano tras su victoria en el Benidorm Fest. «Podríais añadirnos un gesto para el programa. Tenemos un tubo… quizás un gesto como de meter algo por un tubo. Como que envías tu corazón por el tubo», le sugirió el presentador del programa de Televisión Española.

Ante ello, la cantante dejó claro que tiene que hacer una buena puesta en escena, pues va a ser vista por millones de personas en todo el mundo. Pero, lejos de rechazar su oferta, propuso otro gesto. «¿Y si hago como si voy a tocar el bombo?», recomendó. Una idea que al equipo del programa le encantó.