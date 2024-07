Vanessa Romero rompe su silencio sobre los rumores de un nuevo amor tras su ruptura de Santi Burgoa

Fue hace casi un mes cuando Vanessa Romero confirmó su ruptura con Santi Burgoa tras dos años de relación, y hace escasos días cuando la actriz de La que se avecina se dejó ver en actitud muy cómplice y cariñosa con otro chico cuya identidad no ha trascendido, por el momento; en el Mad Cool, el festival de música que se realiza en Madrid desde el año 2016. Un detalle para el que muchos han entendido que Vanessa había rehecho ya su vida, sentimentalmente hablando. Pero nada más lejos a la realidad.

Vanessa Romero rompió su silencio sobre la nueva etapa que atraviesa en su vida durante su asistencia al estreno de la nueva película de Santiago Segura, Padre no hay más que uno 4, que se celebró en la tarde de este martes, 17 de julio, en los Cines Callao de Madrid. La actriz confesó que está soltera, «tranquila» y muy «feliz». Asimismo, hizo hincapie en que su acompañante en el festival antes citado, «es un amigo». «Estaba en MadCool con amigos y amigas, estoy tranquila y distrutando con mi gente», desveló.

Vanessa Romero, en un photocall en Madrid. (Foto: Gtres)

Pese a ser preguntada expresamente por ello, Vanessa Romero no quiso ahondar en los motivos que la llevaron a romper su relación con el ex de Alba Carrillo, que apuntarían a que las «cosas no fluían» entre ambos protagonistas porque tenían «disparidad de opiniones», en palabras de la comunicadora y colaboradora de televisión Monika Vergara. «Se ha terminado una relación y ya no hay más que decir. Estoy bien, todo bien. Hay que vivir el momento y el día a día», se limitó a decir Vanessa.

Sobre cómo espera pasar el verano, Vanessa Romero confesó que tiene mucho trabajo por delante, por lo que todavía no tiene planeadas sus vacaciones. «Me ha encantado trabajar con Santiago Segura, estoy muy contenta con mi trabajo. El verano lo voy a pasar, afortunadamente, trabajado. Algun día me escaparé, pero estoy con muchas cosas: el tercer libro y segunda novela, con mi segundo corto como directora, que se rueda también este año, y con otros proyectos».

Vanessa Romero, en un photocall en Madrid. (Foto: Gtres)

La historia de amor de Vanessa Romero y Santi Burgoa