El dardo a diana de Alba Carrillo hacia Santi Burgoa con bloqueo incluido

Si hay una persona que no tiene reparo en hablar alto y claro sobre los temas que giran en torno a su persona, esa es sin duda Alba Carrillo. Aunque ya había demostrado en diversas ocasiones su sinceridad, la colaboradora se coronaba como uno de los personajes televisivos más cañeros del momento a raíz de su affaire con Jorge Pérez, el cual supuso un antes y un después en su amistad con su compañero al percatarse la modelo de que él había intentado ocultar la realidad en todo momento sin importarle en el lugar que pudiera quedar la que era su amiga.

Ahora que poco a poco parece que las aguas han vuelto a su cauce en su vida, la ex de Feliciano López ha aprovechado su presencia en la inauguración de la clínica Ferraro en la capital para hablar sobre otro de sus frentes abiertos: el relacionado con su ex, Santi Burgoa, y la actual pareja de este, Vanessa Romero. Y es que, la ex concursante de Supervivientes ya había asegurado previamente que el presentador seguía teniendo contacto con ella cuando decidió empezar un romance con la actriz, algo a lo que esta última parece haber hecho caso omiso y que, sin embargo, ha marcado especialmente a Alba: «Me interesa lo mismo que me interesaba cuando estaba con él, muy poco (…) Le he bloqueado de todos lados y no me interesa nada lo que me tenga que decir. Le agradezco mucho los dos años y medio que ha paseado a mis perros y ya está (…) Eso es lo que va a sacar ella ahora de él (Vanessa Romero), porque es un tío cero interesante», comenzaba explicando, dejando entrever que no tiene interés alguno en saber cómo le va a su ex, sobre todo teniendo en cuenta que no se portó especialmente bien con ella en las últimas semanas al sonar con fuerza los rumores de infidelidad.

Sea como fuere, en lo que sí está plenamente centrada la hija de Lucía Pariente es en el terreno profesional y en el personal, contando con un exitoso podcast junto a Nagore Robles y con el apoyo de su pilar fundamental, que no es otro que su hijo: «Estoy muy bien con mi hijo (…) Mi hijo me dice que por qué no me echo novio y yo le digo que entonces voy a tener otro hijo, y a eso me dice que no, que solamente él. Yo le digo que las mismas reglas que él me ponga va a tener él con las novias dentro de unos años, porque yo le he preguntado y le gustan las chicas, así que diré lo mismo», zanjaba, demostrando así gozar de una muy buena relación maternofilial con el pequeño que tiene en común junto a Fonsi Nieto, padre con el que también tiene un vínculo amistoso muy fuerte que no se ha fracturado pese al paso del tiempo.