El último movimiento de Alba Carillo con el que sigue los pasos de Jorge Pérez

Alba Carillo (36) ha seguido los pasos de Jorge Pérez y retomado su pasión por la moda, alejada de los focos de la pequeña pantalla. Concretamente ha sido este fin de semana cuando la colaboradora de Telecinco ha desfilado como modelo de moda flamenca en el desfile que ha tenido lugar en el municipio gaditano de Jerez de la Frontera, dentro del marco de la Pasarela Flamenca Jerez Tío Pepe, que volvía a poner en marcha una nueva edición –la decimosexta- en la jornada de este pasado jueves 2 de febrero.

Alba Carillo ha lucido los vestidos de Amparo Macía, que rendían homenaje a Lola Flores en el centenario de su nacimiento a través de la canción Va por ti, Lola. La diseñadora fue la encargada de abrir el evento jerezano y, además de con Alba, contó con la participación de Juan Peña como músico. «He sido muy feliz en la pasarela flamenca de Jerez rindiendo homenaje a la grandísima Lola Flores», ha asegurado la tertuliana en un post publicado en su perfil de Instagram.

«Me encanta el flamenco, desde pequeña escucho a Camarón, a Carmen Linares (Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022 la alegría que me llevé!!!) a Niña Pastori. No sé si serán mis raíces andaluzas por parte de mi abuela paterna pero me siento muy cercana al sur. Me gusta bailar sevillanas y toco las castañuelas, y acercarme a Cádiz es de mis cosas favoritas (desde pequeña). Si me llevas a un tablao con gitanos y flamencos, a tocar las palmas y a bailar y cantar mientras tocan el cajón, me vuelvo loca», añade.

De este modo, Alba, al igual que su ex amigo Jorge Pérez, ha vuelto a sus inicios. Pues cabe recordar que, desde que en 2007 comenzara en el programa Supermodelo, Alba Carillo ha sido imagen de firmas tan reconocidas como Novissima, Eleonora Amadei, Evelyny Marcelino, Rosa Clará o Triumph, entre otras.

En el caso del ganador de Supervivientes 2020, que se encuentra más alejado que nunca de la televisión tras el escándalo que protagonizó con la publicista en la fiesta navideña de la productora Unicorn Content, a la que acudieron muchos rostros conocidos de sus programas de Mediaset, recientemente se ha dejado ver sobre la pasarela de la mano del diseñador Félix Ramiro, visiblemente más delgado, y acompañado de toda su familia: «En estas situaciones, te das cuenta de quien te coge de la mano y te impulsa hacia delante. Gracias», señaló él mismo.

Asimismo, el ex guardia civil podría estar planteándose volver a su carrera como fuerza de seguridad de ámbito nacional. Así lo dejó entrever al menos en sus redes sociales hace escasamente unos días, cuando compartió una imagen en la que anunciaba que se ha apuntado a una academia para presentarse a las pruebas físicas.