Jorge Pérez, a punto de volver a la televisión: así prepara su regreso

Va a cumplirse un mes desde que Alba Carrillo y Jorge Pérez se convirtieran en los protagonistas de la actualidad al salir a la luz su affaire en la fiesta organizada por Unicorn Content. Un desliz que no solo les hizo enfrentarse públicamente, sino que además dinamitó su relación y obligó a ambas partes a alejarse del foco mediático en un intento de sanar sus heridas y poner su vida del nuevo del derecho.

Ahora, mientas la ex concursante de GH VIP continúa con su silla vacía en Telecinco, el ex guardia civil retoma su relación matrimonial y, poco a poco, se va acercando a la televisión. Ha sido Isabel Rábago en El programa de Ana Rosa quien ha dado la última hora sobre su amigo, confesando que está entre sus planes retomar su vida profesional a corto plazo. “Les vi hace dos noches y la verdad que me los encontré… me gustó cómo les vi. Les vi muy unidos, muy compenetrados, lo que es el tema personal y de pareja lo tienen ya superado. Han estado en Madrid día y medio y les vi bien. Apareció Jorge sin barba y está todavía muchísimo más delgado, pero por lo menos estaba comiendo, eran capaces de mantener una conversación normal”, ha comenzado explicando la colaboradora, que mantiene una buena relación de amistad con la pareja.

Ahora que ha pasado el huracán mediático y que las aguas han vuelto a su cauce, Jorge Pérez tiene ganas de volver a la normalidad, incluida en esta su regreso a las inmediaciones de Mediaset. Así lo ha confirmado Rábago: “En cuanto a sus intenciones, Jorge, ya pasado el tsunami, me manifestó su intención de volver a trabajar sin ninguna duda. Evidentemente si la productora está de acuerdo, si los programas están de acuerdo. Él tiene intención de volver a trabajar”. Pero volver a ocupar su silla en los programas de Fiesta o Ya es mediodía conlleva unas condiciones que él mismo se ha encargado de poner. “Volver a trabajar no implica hablar. Él hablará a lo mejor de cómo se siente o lo que le de la gana, pero hay determinados temas que tiene prohibido. A lo mejor dará explicaciones de lo que él públicamente ha dicho, pero más allá de lo que pasó…”, ha sentenciado la colaboradora.

Sin embargo, sus planes de llevar a juicio el asunto y, sobre todo, de demandar a Alba Carrillo y a Marta López siguen en pie, por lo que habrá muchas cosas de las que ya no podrá pronunciarse en la pequeña pantalla. “Ellos vienen (a Madrid) a hablar con los abogados. Lo están mirando, lo están evaluando. Yo soy partidaria siempre de los acuerdos y de demandar aquello que tengas seguro que vas a ganar”, ha continuado explicando Isabel para el programa.

En cuanto a cómo están llevando la situación, la colaboradora ha sido lo más sincera posible: “Jorge, yo creo, que es el que más sereno ha estado en las últimas semanas y Alicia me sorprendió. Era la primera vez que se maquillaba, que se arreglaba y decía: ‘te quieres creer que llevo un mes sin salir a un lugar más allá de mi casa’. Pero eso no significa que ella haya superado muchas cosas”. Y es que, desde que saliera a la luz este affaire, la pareja no está atravesando su mejor momento.