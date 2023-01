Lola Flores, celebración de un centenario y un hito para su recuerdo

El 21 de enero de 1923, nacía en Jerez de la Frontera Lola de España. Lola Flores era la mayor de los tres hijos del matrimonio formado por Pedro Flores Pinto y María del Rosario Ruiz Rodríguez, y muy pronto, su admiración por Pastora Imperio y su afán por seguir sus pasos, la consagraron como una grande de la copla española a la altura de otras de las de taberna y flamenco bronco, y cortijos y fiestas de señoritos.

Cine y canción fueron los pilares sobre los que se asentó la carrera artística de La Faraona, que puso voz e imagen a Martingala, de Fernando Mignoni, La estrella de Sierra Morena, Embrujo, La niña de la venta, de Ramón Torrado o Pena, penita pena y Lismonas de amores, entre otras, quitando así el sentío a cualquiera. Pero Lola Flores también fue referente de la sororidad, la liberación sexual y la igualdad de la mujer, así como protagonista indiscutible de los orígenes de la prensa del corazón con frases memorables como «A mí no me gusta el hombre hablador, pa’ hablar ya estoy yo», «Que hable cuando tenga que hablar», «Si me queréis, irse» o «Rocío Jurado, eres una piedra dura de Chipiona».

Casada desde los 32 años con el guitarrista Antonio González El Pescaílla, junto a él, la artista formó una familia numerosa de tres hijos: Lolita, Rosario y Antonio, todos dedicados a la música. El último de ellos murió unos días después de que lo hiciera su madre, el 30 de mayo de 1995, a los 33 años, de una sobredosis de barbitúricos, alcohol y medicamentos. Lola Flores falleció de madrugada, el 16 de mayo de 1995, en El Lerele, a los 72 años, a raíz de un cáncer de mama.

El homenaje a La Faraona en su tierra natal

Un museo conmemorará el centenario de la cantante española y toda su trayectoria artística en Jerez de la Frontera, en Cádiz, desde la próxima primavera. Así lo confirmaba este jueves Rosario Flores. «Mi madre cumpliría 100 años y está más viva que nunca. Ella misma decía que era eterna. Estamos muy contentos de que la gente tenga la posibilidad de entrar a la casa de mi madre, la conozca y vea sus cosas y que se llene de arte y alegría», dijo.

Bajo el nombre Centro Cultural Lola Flores o Museo de Lola Flores, el enclave albergará cosas muy personales de la folclórica, como sus pendientes y peinas, los dibujos de los vestidos que llevaba a sus modistos, libros, «o sus batas de cola, además de cientos de fotografías y cosas de su vida particular». «Es una ilusión muy grande que mi madre tenga un museo en Jerez; primero, porque fue su tierra, ella amaba a los gitanos y siempre llevó su tierra por el mundo entero», añadió Rosario.

Por su parte, Mamen Sánchez, alcaldesa de la localidad, señaló que este museo servirá para «hacer justicia» a una artista «polifacética» que fue «una adelantada a su época» y que un siglo después «tiene muchas enseñanzas que transmitir a las nuevas generaciones».