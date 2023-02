Vanessa Romero felicita a Santi Burgoa, ex de Alba Carrillo, con una romántico post

A pesar de la discreción que reinó al principio de su relación, Vanesa Romero y Santi Burgoa gritan ya a los cuatro vientos su amor. Su romance fue una de las mayores sorpresa de 2022 y, pese a las advertencias de Alba Carrillo, la actriz de La que se avecina apostó por él. Ahora, el presentador está de cumpleaños y Vanesa no ha dudado en dedicarle un post de lo más especial.»¡Feliz cumpleaños! Que sigamos celebrando la vida juntos», ha escrito la actriz. Un mensaje con el que deja claro que su relación va viento en popa y que, digan lo que digan, ella va a seguir confiando en él.

Un post que el cumpleañero no ha dudado en responder con un: «La mejor celebración es tenerte a mi lado. Te quiero, Vanesa Romero». Y es que, desde que saliera a la luz su historia de amor, ambos han hecho partícipes a sus seguidores de sus escapadas románticas y la buena complicidad que derrochan.

Fue el pasado 31 de diciembre cuando la pareja dio un paso más en su relación. Con la intención de despedir el año de la mejor manera, ambos rompieron la hermeticidad de su romance para publicar sus primeras fotografías juntos. «¡Sigue regalándonos momentos mágicos! Feliz año a todos», escribió la actriz. Pues, además de dejar constancia de la etapa tan bonita que están viviendo juntos, las imágenes muestran que entre ellos hay una conexión inexplicable.

Santi y Vanesa se conocieron el pasado verano en el plató de Juntos, programa de Telemadrid que él presentaba y ella trabajaba en calidad de colaboradora. Pero no fue amor a primera vista, pues hasta mediados de octubre no comenzaron a escribir su historia de amor. Desde entonces, son muchos los rumores que se han vertido sobre ellos -llegando incluso Alba Carrillo a sentarse en un plató de televisión a contar su experiencia junto al presentador- pero nada ni nadie ha podido parar su relación.

Alba Carrillo destapa a Santi Burgoa

Tras conocerse este romance sorpresa, Alba Carrillo no dudó en destapar la «cara oculta» del que un día fue su pareja. Tal y como explicó, con testigos que apoyaron su relato, Santi había estado con otras mujeres mientras le suplicaba que retomaran su relación. La colaboradora de Fiesta contó cómo se enteró de que su novio estaba con otra chica y juntas decidieron personarse en el domicilio de él para pedir explicaciones. «Me siento engañada, súper triste. Para mí, Santi era como de mi familia y lo estoy pasando muy mal», confesó.

Pero el periodista no quiso recibirlas y les cerró la puerta. En ese momento, ambas tomaron una decisión que no sirvió de mucho: «Hay que descubrir a este tipo de personas porque son peligrosísimas. Llamamos a Vanesa Romero, pero saltaba el buzón de voz y la pobrecita se estará enterando ahora y debe estar angustiada». Y es que, aunque Alba Carrillo y Santi habían dado por finalizado su amor, lo cierto es que seguían manteniendo una relación más allá de la amistad: «Si me quiere llamar le explico las cosas y le enseño las pruebas, pero de Santi no quiero saber nada más porque me siento estafada. Creo que como persona no me merezco lo que ha pasado y que no me dé una explicación».