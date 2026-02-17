Ana Boyer presume de embarazo en la previa a una fecha muy especial

Quedan tan solo seis horas para el cumpleaños de una de las mujeres más conocidas del papel couché. Isabel Preysler cumple el próximo 18 de febrero 75 años en uno de los momentos más dulces de su vida tras liberarse de su pasado de la mano de sus memorias, con las que decidió romper su silencio y poner puntos sobre las íes en muchas tramas en las que ha salido su nombre. Aunque en los últimos años su vida ha dado giros -como su ruptura con el fallecido Mario Vargas Llosa-, hay un aspecto de su vida que la Reina de Corazones mantiene intacto: su familia. Pese a que se desconoce cuáles serán los regalos que la socialité reciba por parte de sus amigos, sí que se conoce el que le ha preparado Ana Boyer.

El posado más especial de Ana Boyer a punto de dar a luz

En vísperas del cumpleaños de la matriarca de la familia, Ana Boyer ha aparecido en las últimas horas en sus redes sociales -donde acumula 357.000 seguidores- para compartir una imagen muy especial. En ella, la hermana de Tamara Falcó aparece de lo más sonriente con un estilismo premamá de conjunto de camisa y pantalones anchos de rayas en blanco y rosa. Además, también ha lucido una camiseta blanca ajustada que marca a la perfección su avanzado embarazo. En la fotografía, la hija del ex ministro Miguel Boyer no puede ocultar su felicidad, ya que más allá de ampliar su familia, por fin será una niña. Un deseo que siempre ha tenido y que cumplirá en tres meses -ya que está de seis-.

Ana Boyer. (Foto: Redes Sociales)

Fue a finales del pasado 2025 cuando la mujer de Fernando Verdasco anunciaba su cuarto embarazo -justo un año y medio después de la llegada de Martín, su tercer hijo-. El sueño de la empresaria siempre había sido ser madre y aunque ya lo era de tres, tenía la esperanza de que en algún momento fuese niña. «Nos haría muchísima ilusión que fuese una niña. Pero como hemos dicho en otras ocasiones, para nosotros lo importante sobre todo es la salud. Y si son cuatro chicos, nosotros felices. Mientras estén sanos, es lo importante», dijo en las páginas de ¡Hola! donde también desveló que, aunque sus vástagos habían nacido en Madrid, no sabía si sería así con la pequeña, «por la logística y el colegio de sus hijos mayores», ya que desde hace años viven en Doha, donde han encontrado la estabilidad y «un lugar perfecto para la vida familia».

Ana Boyer y Fernando Verdasco en un evento. (Foto: Gtres)

Por el momento, Isabel tendrá que vivir alejada de sus nietos, que son su mayor alegría, tal y como contó Boyer en el medio citado: «Lo que más le gusta del mundo es pasar tiempo con sus nietos, así que está feliz con la noticia y encantada de tener otro más. Aunque si hubiéramos parado en tres hijos, tampoco le hubiera chocado, creo yo».