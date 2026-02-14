La princesa Mette-Marit visita a su hijo Marius en la cárcel en plena tormenta judicial

La situación de la Casa Real de Noruega es complicada. En LOOK hemos explicado que el nombre de Mette-Marit aparece en los archivos desclasificados del caso Epstein, pero en esta noticia vamos a centrarnos en otro escándalo: el que ha protagonizado Marius, el hijo de la princesa. No tiene sangre real, pero guarda una estrecha relación con el príncipe Haakon, el heredero al trono, así que sus conflictos han adquirido una gran repercusión. Hace unos días arrancó el juicio que despejará las dudas sobre su futuro legal y, mientras la justicia dicta sentencia, él se encuentra en prisión provisional.

La princesa ha generado una gran polémica al ir a visitar a Marius Borg a prisión. Ha intentado ser discreta, pero su movimiento ha terminado trascendiendo y, como era de esperar, ha generado comentarios opuestos. Por un lado están los que ven con buenos ojos esta iniciativa, pues no deja de ser la madre del acusado, pero también hay un grupo que considera que Mette-Marit tendría que mirar por los intereses de la Corona y tomar distancia.

La princesa Mette-Marit en un evento. (Foto: Gtres)

La mujer del príncipe Haakon se ha desplazado hasta la cárcel donde se encuentra su hijo sola, sin la compañía de su marido. Se ha dejado ver en un coche azul y fuentes cercanas afirman que no ha disfrutado de ningún trato de favor, sino que ha seguido las mismas normas que hay escritas para cualquier otra persona que visita a un familiar que está retenido.

El medio alemán Bild ha explicado que la princesa estuvo al rededor de una hora, de hecho, tienen información suficiente para dar datos exactos: Mette-Marit entró alas 19:30 horas y salió a las 20:33. Que haya tanta transparencia al respecto confirma que los responsables de la cárcel no han ocultado nada, sino que han actuado con total naturalidad.

¿Tiene Marius un trato de favor?

Desde hace unos días, se ha puesto en circulación una teoría que ha hecho saltar las alarmas: hay quien dice que Marius Borg disfruta de un trato de favor dentro de la cárcel. Supuestamente el hijastro de Haakon de Noruega se estaría aprovechando de su vínculo con la Corona para disfrutar de una situación privilegiada a la que no tienen acceso otros presos.

Marius Borg en Oslo. (Foto: Gtres)

Tal y como hemos informado en LOOK, Marius Borg está acusado de 38 delitos, entre los que se encuentran cuatro presuntas violaciones, supuestos abusos que habrían sido grabados con un teléfono y varias acusaciones de maltrato. Con este contexto, es lógico pensar que el pasado 2 de febrero entrase en la cárcel y el director del centro se ha visto obligado a romper su silencio.

Durante un tiempo, el máximo responsable del centro penitenciario estuvo mirando para otro lado, intentando que la polémica cayese por su propio peso. No obstante, ha terminado dando un paso adelante, recalcando que en su cárcel nadie cuenta con beneficios. Todos están sujetos a las mismas normas, incluyendo el hijo de la princesa Mette-Marit, futura reina consorte de Noruega.