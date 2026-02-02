Marius Borg Høiby, el hijo mayor de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, fue detenido nuevamente la noche del domingo en Oslo, solo un día antes de que comenzara su juicio por 38 delitos, entre ellos cuatro presuntas violaciones, agresiones a ex parejas y posesión de drogas. La Policía noruega informó que los nuevos cargos incluyen agresión, amenazas con cuchillo y el incumplimiento de una orden de alejamiento contra su ex novia. Ante la gravedad de los hechos, el Tribunal del Distrito de Oslo decidió su ingreso en prisión preventiva durante cuatro semanas, hasta el 2 de marzo, por considerar que existe un alto riesgo de reincidencia.

El arresto se produce tras un «incidente» ocurrido el domingo, según indicó el abogado defensor de Høiby, Petar Sekulic, quien agregó que el joven se opone a su detención y que el equipo legal está evaluando apelar la decisión una vez puedan presentar su versión de los hechos. Debido a que el juicio comienza el martes siguiente, la Policía no podrá tomar estas declaraciones hasta el fin de semana, cuando el proceso haga una pausa programada.

Marius Borg en Oslo. (Foto: Gtres)

El caso de Marius Borg Høiby ha estado bajo escrutinio desde 2024, cuando fue arrestado por primera vez por agredir a su entonces novia. Desde entonces, ha sido detenido en varias ocasiones y acusado de delitos graves. Entre los 38 cargos que enfrenta se incluyen cuatro violaciones entre 2018 y 2024, violencia y amenazas contra una ex pareja, agresiones a otra y transporte de 3,5 kilogramos de marihuana. Otros cargos menores incluyen amenazas de muerte y violaciones de tráfico. Aunque Høiby niega los cargos más graves relacionados con violencia sexual y abusos, sí ha admitido responsabilidad en algunos de los hechos menores, como agresiones físicas, infracciones de tráfico y posesión de drogas.

El juicio, que se espera que dure hasta el 19 de marzo, será uno de los procesos judiciales más seguidos en la historia reciente de Noruega, con cerca de 200 periodistas nacionales e internacionales acreditados. A pesar de la cercanía de Høiby con la familia real, no ostenta título ni realiza funciones oficiales, y el príncipe heredero Haakon dejó claro que su hijastro es un ciudadano más del país, con los mismos derechos y responsabilidades que cualquier otro noruego.

El príncipe Haakon, la princesa Mette Marit y Marius Borg. (Foto: Gtres)

La situación ha generado un nuevo foco de tensión para la familia real noruega, que ya enfrenta un escrutinio renovado sobre la relación de Mette-Marit con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein. Documentos recientes han revelado que la princesa usó una propiedad de Epstein en Palm Beach en 2013, lo que ha sido ampliamente criticado y ha llevado a la propia Mette-Marit a reconocer públicamente su error y a expresar su arrepentimiento por no haber investigado mejor la reputación de Epstein.

La combinación de la polémica relacionada con Epstein y el escándalo judicial de su hijo ha colocado a la Casa Real noruega en su mayor crisis mediática. Mientras Marius Borg Høiby enfrenta un proceso que podría condenarlo a hasta diez años de prisión si se le declara culpable de todos los cargos, la familia mantiene una posición de discreción y asegura que no realizará comentarios públicos sobre el caso. Expertos legales noruegos han señalado que la detención de Høiby llega tarde, dado que algunos de los delitos denunciados ocurrieron mientras él estaba bajo custodia o seguimiento policial. Además, el caso incluye la implicación de al menos cuatro mujeres que habrían sufrido distintos tipos de violencia y amenazas por parte del joven, entre ellas sus exnovias Juliane Snekkestad y Nora Haukland, así como el amigo de una de ellas, quien también habría recibido amenazas de muerte.