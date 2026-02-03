Quién es Marius Borg: su edad, quién es su padre y todo sobre el hijo de Mette-Marit de Noruega

El nombre de Marius Borg Høiby ha vuelto a situarse en el centro de la actualidad en Noruega y fuera de sus fronteras. Hijo de la princesa heredera Mette-Marit, su figura ha generado interés desde hace años por su singular posición dentro de la familia real noruega, pero en los últimos tiempos ese interés ha crecido de forma notable a raíz de los problemas judiciales a los que se enfrenta.

Aunque no forma parte oficialmente de la Casa Real ni tiene funciones institucionales, su vínculo directo con la futura reina de Noruega ha convertido su situación personal en un asunto de gran repercusión pública.

¿Quién es Marius Borg?

Marius Borg Høiby es el hijo mayor de la princesa consorte Mette-Marit de Noruega, nacido antes de que esta contrajera matrimonio con el príncipe heredero Haakon. Desde la boda de su madre en 2001, Marius creció en el entorno de la familia real, compartiendo vida familiar con sus dos medio hermanos, la princesa Ingrid Alexandra, llamada a ser reina, y el príncipe Sverre Magnus.

A pesar de haber sido educado en un contexto privilegiado y de haber vivido en residencias oficiales junto a la familia real, Marius Borg nunca ha ostentado título nobiliario ni ha desempeñado funciones representativas. Tampoco forma parte de la línea de sucesión al trono, una circunstancia que desde el principio marcó una clara diferencia entre su papel público y el de sus hermanos menores.

¿Quién es el padre de Marius Borg?

El padre biológico de Marius Borg es Morten Borg, una persona ajena a la Casa Real y sin relevancia institucional. Mette-Marit mantuvo una relación con él antes de conocer al príncipe Haakon, y fruto de esa relación nació su primer hijo. En LOOK explicamos que esta historia fue breve, pero bastante difícil, así que dio mucho de qué hablar en la crónica social.

Morten Borg ha permanecido siempre en un segundo plano mediático y no ha tenido presencia en los actos oficiales de la familia real. Tras el matrimonio de Mette-Marit con el heredero al trono, fue la pareja real quien asumió la crianza cotidiana de Marius, integrándolo en la vida familiar, aunque sin modificar su estatus legal ni otorgarle un papel oficial dentro de la institución monárquica.

Este contexto familiar, marcado por una integración personal pero no institucional, ha sido clave para entender la posición ambigua que Marius Borg ha ocupado durante años: cercano a la Corona, pero sin responsabilidades ni protección derivadas de un rol oficial.

¿Cuántos años tiene Marius Borg?

Marius Borg Høiby nació el 13 de enero de 1997, por lo que actualmente tiene 29 años. Su edad ha sido un elemento recurrente en la cobertura informativa, especialmente en relación con los procedimientos judiciales que afectan a su vida personal y que se remontan a distintos momentos de su etapa adulta.

A diferencia de otros miembros jóvenes de casas reales europeas, su trayectoria no ha estado vinculada a una preparación institucional ni a una agenda pública definida, lo que ha contribuido a que su evolución personal se haya desarrollado al margen de las expectativas asociadas a la Corona.

¿De qué se le acusa a Marius Borg?

En los últimos años, Marius Borg se ha visto envuelto en diversas investigaciones judiciales de gravedad. La Fiscalía noruega le atribuye 38 presuntos delitos relacionados con violencia, amenazas, agresiones y comportamientos delictivos en el ámbito privado, algunos de ellos vinculados a relaciones sentimentales y otros a su conducta personal fuera del entorno familiar.

Entre las acusaciones que se investigan figuran delitos de carácter sexual, episodios de violencia contra mujeres, amenazas, así como infracciones relacionadas con el consumo y tráfico de sustancias y otros comportamientos considerados delictivos por la legislación noruega. El conjunto de los cargos ha dado lugar a un proceso judicial complejo que ha situado su nombre en el centro del debate social y mediático en el país.

Aunque Marius Borg no representa oficialmente a la monarquía, el impacto del caso ha trascendido el ámbito estrictamente judicial y ha afectado de forma indirecta a la imagen de la familia real, obligando a la institución a marcar distancias y a subrayar en varias ocasiones que se trata de un ciudadano privado, sometido a la ley como cualquier otro.

A la espera de que la justicia se pronuncie, el caso sigue generando un profundo debate en Noruega sobre responsabilidad individual, privilegio, y los límites entre la vida privada y la institución monárquica en una sociedad que valora especialmente la transparencia y la igualdad ante la ley.