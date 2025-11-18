MODA

María Pombo redefine la moda premamá en rojo y deja un guiño directo a Margot Robbie

María Pombo y Margot Robbie. (Foto: Gtres)
En el evento de GHD celebrado en el Hotel Casa de las Artes Meliá Collection, María Pombo volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes de estilo del momento. Su aparición con un vestido rojo satinado, ajustado y brillante, marcó un punto de inflexión en la manera de entender la moda premamá en las alfombras rojas: no como un paréntesis, sino como una extensión natural del glamour y la feminidad. Su look encendió inmediatamente las comparaciones con aquel icónico vestido carmesí que Margot Robbie llevó en Londres durante la gira mundial de Barbie en julio de 2023, cuando la actriz se apartó del omnipresente rosa y apostó por un rojo que se convirtió en declaración de poder.

Robbie eligió entonces un minivestido de Dilara Fındıkoğlu, estructurado, con corsé marcado y sandalias mules rojas a juego, un diseño pensado para reescribir por completo la conversación del Barbiecore. Pombo no replica ese gesto: lo reinterpreta. El rojo también es su color elegido, el satén también aporta ese brillo líquido inconfundible, pero la lectura es otra. En ella, el cuerpo premamá se convierte en protagonista absoluto, sin disimulo ni contención, abrazado por un diseño que realza las curvas con drapeados suaves y una caída natural que sustituye la rigidez del corsé por una sensualidad más real, más fresca, más conectada con la mujer actual.

María Pombo en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El golpe maestro es la estola de plumas, un detalle dramático y delicioso que podría haber salido de un baúl de alta costura de los años dorados de Hollywood, y que enlaza, de manera sutil, con la teatralidad que Robbie desplegó durante la gira, en sus homenajes constantes a las Barbies icónicas. Aquí, sin embargo, esa teatralidad se convierte en materia propia: Pombo la baja a tierra, la actualiza y la convierte en una celebración de su momento vital. Los tacones negros con plataforma rematan la propuesta con un contraste rotundo, más nocturno y menos monocromático que las mules de Robbie, y aportan un punto urbano que encaja de lleno con el universo GHD.

Fue el pasado mes de julio cuando María Pombo anunció que esperaba su tercer hijo después de que la revista ¡Hola! adelantase en exclusiva su estado. Con 30 años y convertida en una de las influencers más seguidas de España, Pombo explicó en sus redes que este embarazo había sido especialmente emocional para ella, marcado por el miedo y la prudencia, y que por eso había intentado llevarlo en la mayor discreción posible, incluso acudiendo a sus ecografías de noche. Sin embargo, tras días de rumores, la creadora de contenido compartió una imagen besándose con Pablo Castellano y un vídeo familiar en la playa donde dejaba ver su barriga, confirmando que la familia volverá a crecer en los próximos meses.

Margot Robbie en un evento en Londres. (Foto: Gtres)
A la fiesta de GHD también acudieron numerosos rostros conocidos que reforzaron el tono vibrante y fotogénico de la convocatoria. El paso por la alfombra roja concentró gran parte del interés, con figuras como Rosanna Zanetti, Dulceida, Violeta Mangriñán y Lola Lolita, entre otras invitadas muy vinculadas a la marca. Todas ellas apostaron por una paleta cromática perfectamente coordinada, en la que destacaron los tonos cherry, burdeos y rojo, equilibrados con pinceladas de blanco y gris para mantener la coherencia estética marcada por la organización y convertir el photocall en uno de los más llamativos de la temporada.

