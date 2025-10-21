Laura Escanes y María Pombo se cruzan en el gimnasio tras su duro enfrentamiento

La polémica ha vuelto a llamar a la puerta de María Pombo. Semanas después de confesar a sus seguidores que no es una lectora habitual y que no por eso es peor persona, dichas declaraciones continúan persiguiéndola. Hasta el punto de que ahora le han provocado una gran tensión con su compañera de profesión (y supuestamente amiga) Laura Escanes. La catalana ha sido preguntada por la lectura durante su visita al programa Al cielo con ella y esta, aunque no menciona en ningún momento a la pareja de Pablo Castellano, no pudo evitar reírse. Un gesto que no ha sentado del todo bien a María, quien ha reflexionado sobre el humor compartiendo en el universo 2.0 que «si el chiste se ríe de alguien, no es gracioso». Unas palabras que ha acompañado con el hashtag #StopBullying.

Al ver estas publicaciones, Laura ha estallado en la red contra María explicando que en ningún momento «se pone en contra de nadie con su respuesta» y que «solo se limita a hablar de si lee o si no lee». «Te puede gustar más o menos mi reacción, pero para mí el humor siempre ha sido una herramienta», sentenciaba. Horas después de publicar estas stories, los internautas no han tardado en comentar este enfrentamiento y, en medio del revuelo generado, Laura y María se han cruzado en el gimnasio.

Laura Escanes respondiendo a María Pombook que la acusó indirectamente de “bullying” hacia su persona por reírse ante una pregunta de Henar Álvarez. Otra que tal baila, la Pombo claro. La Escanes solo tiene sentido del humor y es una persona NORMAL. pic.twitter.com/ObnEdytozX — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) October 20, 2025

Así lo han publicado ellas mismas a través de sus perfiles oficiales de Instagram, donde han mostrado a sus followers que han cumplido con sus rutinas de ejercicios diarios durante la mañana de este martes, 21 de octubre. Ambas son socias del Crys Dyaz & Co, un equipo que reúne, tal y como señalan en su página web, a «profesionales de diferentes ámbitos del deporte y fisioterapeutas dedicados a mejorar la salud de sus pacientes y ayudarles a mejorar sus hábitos».

Laura Escanes y María Pombo en el gimnasio. (Foto: Instagram)

«Martes por la mañana y búlgaras no sé si es buen combo. Pero el culo no crece solo», escribía Laura Escanes mientras compartía una fotografía haciendo sentadillas con dos pesas. Por su parte, Pombo posaba en el espejo del centro mientras lucía tripa de premamá. «Esta bebé y yo volvemos al ruedo después de un mes de descanso», señalaba.

Por ahora, se desconoce si se han cruzado por las instalaciones del gimnasio o si, por el contrario, no han llegado a encontrarse cara a cara. No obstante, lo cierto es que han estado en el mismo espacio durante la mañana de este martes 21 de octubre, justo unas horas después de que se produjera el intercambio de reproches que ha acaparado multitud de titulares.