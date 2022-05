Desde que saliera a la luz el documental de Georgina Rodríguez para Netflix y se diera a conocer a su pandilla de amigos llamada ‘Queridas’, el nombre de Ivana ha sonado con mucha fuerza en la prensa rosa. La hermana pequeña de la protagonista se ha convertido en su mayor apoyo, tanto es así que cuando Gio perdió a su bebé, Ivana se desplazó hasta Inglaterra para estar junto a ella en tan complicado momento. Sin embargo, pese a que el papel de su hermana ha sido lo que le ha llevado a la fama, la joven no era una completa desconocida, pues en Instagram cuenta con medio millón de seguidores, con los que comparte su día a día y su experiencia con la maternidad.

Pero no solo eso, pues desde hace unas semanas, la hermana pequeña de Gio también ha querido utilizar su repercusión en las redes sociales para comentar de un tema bastante tabú en la sociedad: los cambios físicos. Experta en el mundo de la estética, un campo al que se dedica profesionalmente, la influencer ha querido hablar largo y tendido sobre la transformación que su cuerpo ha ido experimentando con los años. Al parecer, una suma de factores entre los que se encuentra una fractura de coxis, la pandemia y su reciente embarazo han sido los causantes de que pasara de 65 kilos a 100. Ella misma ha dejado constancia en su Instagram, publicando dos fotografías comparativas, una en 2019 y otra en 2021, el antes y el después de su cuerpo que ha acompañado con el siguiente texto: “MI MEJOR VERSIÓN. Ya voy por 78kg (aproximadamente). Y digo aproximadamente porque el peso es solo un número que oscila y fluctúa en dependencia del momento en que te peses. Pero me siento mejor. Más ágil. Más vital. Más sana. Con mejor resistencia y capacidad pulmonar. Yo lo llamo SALUD”.

Una instantánea que ha creado un gran revuelo en las redes sociales, donde sus más fieles seguidores le han preguntado si se trataba de un error, a lo que ella ha contestado con otro post en el que ha mostrado cuatro fotografías de su cambio de peso a lo largo de los meses. Mientras que en 2019 pesaba 65 kilos, en la navidad de 2021 alcanzó los 90, siendo ahora 79 kilos los que pesa. “No, las fechas no están mal puestas. Normalmente, publicamos en Instagram nuestra versión más guapa, delgada, musculosa, fashion, viajera, POSTUREO DEL BUENO, vaya. Porque a nadie nos gusta mostrarnos mal. En mala forma física, sin arreglar, o haciendo algo tan cotidiano como limpiar la casa. Eso no mola, no es guay. De ahí la confusión que ha generado mi post anterior”, ha comenzado explicando. Y es que, tal y como ella misma ha explicado, ahora se encuentra en un proceso de recuperación de su forma física: “Sé que no me debo obsesionar, que mi cuerpo ha creado una vida, que todo mejorará. Pero realmente no estoy de acuerdo en que volveré a mi cuerpo anterior sin un esfuerzo extra. Tengo muchos mensajes de mamis que han pasado años y no se han quitado los kilos del embarazo. En mi caso hay mucho trabajo por delante. Solito no va a solucionarse”.

Valiéndose de su propia experiencia, la hermana de Georgina también ha aprovechado su repercusión social para visibilizar los problemas de sobrepeso y obesidad, ya no por estética, sino por salud. Tanto es así que ha principios de este año, la influencer comenzó su ‘Operación poderío’, un proceso de cambio físico que ha ido compartiendo con sus seguidores a través de sus historias de Instagram: “Lo hago por aquí para que me deis ánimos!!!! Y para que, aunque sea por pura exposición, cumpla con mis objetivos. Iré subiendo mis pequeños grandes logros diarios”. Un nuevo reto con el que poder cambiar su alimentación e incrementar su actividad física para conseguir los resultados deseados. Para ello, Rodríguez ha planteado hacer 10 mil pasos diarios combinados con ejercicios de fuerza, pero con cuidado por “el suelo pélvico y la lactancia”. Y parece que, con el asesoramiento de su entrenador personal, Jairo Fitness, está consiguiendo lo pactado.