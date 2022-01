El impactante cambio físico de las concursantes de ‘La Isla de las Tentaciones 4’

La Isla de las Tentaciones 4 ha llegado a su fin. Una edición cargada de polémicas, infidelidades, reproches y lamentaciones que ha dado mucho de qué hablar, además de por todo lo acontecido en la paradisiaca República Dominicana, por el talante de sus protagonistas. Los chicos no han pasado desapercibidos, pero nada se puede comparar con la notoriedad que han logrado cobrar las chicas gracias al empoderamiento femenino al que han aludido a lo largo de todo el programa.

Ya hemos podido disfrutar de las hogueras finales y del famoso reencuentro que, como cada año, se produce seis meses después de finalizar el reality. Conocemos el desenlace de cada pareja y el rumbo que estas han decidido tomar tras su paso por la isla. Sin embargo, lo que realmente ha dejado anonadados a todos los telespectadores ha sido el impactante cambio físico de sus participantes, cobrando así una mayor relevancia el mostrado por las chicas emparejadas: Gal-la, Tania, Sandra, Zoe y Rosario.

Quizá la concursante que más ha llamado la atención ha sido Gal-la, considerada como una de las protagonistas de esta edición. La joven acudió al programa junto a su novio, Nico, aunque lo cierto es que ninguno de los dos consiguió llevar la relación a buen puerto.

Las inseguridades acompañaron a la de Castellón durante todo el reality, o al menos así lo ha manifestado en el último debate. Se sentía inferior al resto y muy acomplejada con respecto a sus compañeras. Fue esto lo que le llevó a replantearse la idea de cambiar aquellas partes de su cuerpo con las que no estaba del todo a gusto y lanzarse a romper con todos esos complejos e inseguridades. Ahora luce una nueva imagen con la que se siente más cómoda y segura de sí misma. Pero ¿qué es exactamente lo que se ha hecho la joven?

Gal-la se ha sometido a varias intervenciones. Se ha realizado un aumento de labios, pero sin duda, la que le ha hecho dar un cambio radical ha sido la referente a un notable y considerado aumento de pecho. Orgullosa y satisfecha con el resultado final de su cirugía, fue ella misma quien decidió mostrar su cambio a través de sus redes sociales, donde además de presumir de su nuevo pecho, confesó que había quedado “muy contenta”.

No obstante, lo que sí quiso dejar claro fue el motivo fundamental que le llevó a hacerlo. “Yo esto no lo hago por un chico ni por lo que otros digan de mí, lo hago porque quiero verme mejor” aseguró en su canal de Mtmad.

Tania, por su parte, ya se había retocado el pecho, al igual que Rosario. Sin embargo, ha sido otro el cambio que se ha realizado la canaria. Ha decidido aumentar sus labios, un cambio muy criticado por los telespectadores en Twitter, que aseguran que antes lucía más guapa y natural. Tal y como recoge Crush.News, Sandra tambiénha recurrido al ácido hialurónico para mostrar unos labios más carnosos. La primera entró de la mano de Alejandro y, aunque en la hoguera final decidió marcharse sola, seis meses después hemos podido descubrir que han apostado por una segunda oportunidad. Lo mismo ocurre con Ferri, pareja de Darío, que, pese a las infidelidades cometidas por su parte, ha logrado que su chico consiga perdonarle.

Zoe y Rosario son las que menos han cambiado desde que entraron en el programa hasta hoy. No es de extrañar que se hayan realizado algún que otro retoque estético teniendo en cuenta que esto suele ser una de las primeras cosas hacen las concursantes a su vuelta del paraíso. No obstante, en caso de que se hayan sometido a algún cambio, no es tan apreciable como el de Gal-la o incluso el de Tania.

En la actualidad Zoe comparte su vida felizmente junto a Josué y Rosario, aunque aún no haya dado el paso de apostar por el amor que siente por Álvaro, si que comparten encuentros ocasionales en los que, según ellos, dan rienda suela a la pasión.