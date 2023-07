Si hay una mujer que ha elevado la moda española hasta lo más alto, esa ha sido Vicky Martín Berrocal. La diseñadora, que cuenta en la red con un séquito de más de 1 millón de seguidores, ha sabido explotar a la perfección su faceta de influencer. Sus publicaciones, más allá de su profesión en la industria textil, suelen estar protagonizadas por su indiscutible estilo que la ha llevado a consolidarse como una de las famosas mejor vestidas de nuestro país. Sin embargo, en alguna que otra ocasión, aprovecha su repercusión para mandar mensajes de amor propio e, incluso, abrir de par en par su corazón.

Y así ha sido esta vez. Berrocal, junto a una fotografía de espaldas y en short, se ha sincerado como nunca y ha querido enseñar la naturalidad de la celulitis que tanto atormenta a las mujeres y que ha pasado a ser tabú en la sociedad. «Es la primera vez que me hago una foto de espaldas… mis inseguridades, el miedo al qué dirán o simplemente a no ser perfecta me han limitado toda mi vida», ha empezado escribiendo en su feed, algo que nunca antes había confesado de forma pública. Cabe recordar que Vicky Martín Berrocal se hizo un hueco en la crónica social cuando ejerció como representante de toreros, donde conoció a su ex marido, Manuel Díaz ‘El Cordobés’. Entonces, pasó directamente a ser un personaje más de la actualidad y sus pasos fueron mirados con lupa.

Su popularidad aumentó cuando empezó a formarse en el mundo de la moda de la mano de Ángel Schelesser y de ahí al estrellato. A día de hoy, la diseñadora es una de las personalidades que más suenan en la industria textil Marca España, vistiendo a rostros tan conocidos como Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, y a pesar de ser una mujer muy aclamada, todos sus movimientos han estado bajo el ojo mediático. Ahora, Vicky ya no tiene miedo a no ser lo que todo el mundo espera que sea: «He odiado el verano con todas mis fuerzas, el traje de baño, los shorts, las piscinas y las playas. Y no imagináis lo de caminar de la toalla al agua… eso era un camino que jamás pude hacer sola. Pero todo eso pasó… y desde algún tiempo y gracias a ir escribiendo mi historia en forma de libro he entendido que esta soy yo y que a quien no le guste, que no mire!».

Un mensaje que ha completado a través de las historias, dejando claro que ha aprendido a quererse tal y como es: «Me llamo Vicky Martín Berrocal, tengo la talla que tengo y además tengo celulitis!!! Esta es la que soy. Perdamos el miedo a mostrarnos como somos». Sus palabras no han tardado en ser aplaudidas por sus seguidores, que le han dado las gracias por utilizar el altavoz de las redes sociales para normalizar los cuerpos y las marcas en la piel tan naturales como la celulitis.