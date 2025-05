Nona Sobo ha reaccionado a sus imágenes con Sebastián Yatra y ha desvelado en qué punto se encuentra su vida sentimental. La actriz protagonista de Entrevías, la serie que le lanzó al éxito y que compartió con José Coronado, fue pillada con el ex de Aitana hace unos días paseando por las calles de Madrid. Unas fotografías en las que la intérprete y el cantante se mostraban de lo más cómplices. Días después de que salieran a la luz, la joven se ha pronunciado sobre si está o no enamorada.

Nona Sobo reacciona a las imágenes con Sebastián Yatra

El encuentro entre Sebastián Yatra y Nona Sobo ha generado una gran expectación. Su cita íntima, sin más personas, está en boca de todos ya que son dos jóvenes que despuntan en sus profesiones -la industria musical y el cine-. Desde su ruptura con Aitana y hasta el momento, no habían salido imágenes del colombiano en actitud cariñosa con otra mujer, por lo que causó un mayor interés las fotografías de la publicación que dio la primicia.

Nona Sobo en los premios ‘Yo Dona’. (FOTO: GTRES)

Días después de que saliera a la luz su cita en la capital española -donde Yatra pasa por su profesión y por amor a la ciudad largas temporadas-, ha sido la protagonista de Entrevías la que ha dado un paso al frente para aclarar si tiene o no su corazón ocupado.

En primer lugar, Sobo ha hecho un balance de su profesión y ha destacado la figura de su madre, que también ejerce como manager, tal y como cuenta en el vídeo que encabeza la noticia. Además, en el photocall del evento de Yo Dona también confesó que a pesar de haber salido en una serie de éxito en nuestro país «no se cree famosa»: «No lo soy, hago mi trabajo y cuelgo en redes mi día a día».

Sebastián Yatra, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Por su parte, la actriz no ha podido esquivar la pregunta sobre su relación con Sebastián Yatra, con el que fue pillado hace unos días tal y como mostró la revista Semana en su penúltima edición. La intérprete, que no ha podido contener las risas al escuchar el nombre del artista, ha dicho que se considera «muy pasota» y que hace caso omiso a los rumores que los relacionan: «Hago mi vida y es también mi vida privada». En cuanto si está soltera o en una relación en pareja, la actriz ha dicho que está con ella misma, aunque «nunca está cerrada al amor». ¿Significan sus palabras que está soltera o, que por el contrario, ha encontrado el amor en el ex de Aitana o Tini Stoessel?