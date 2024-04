Aitana y Sebastián Yatra han sido pillados en actitud cómplice por las calles de Madrid, después de varias semanas en las que los rumores de reconciliación entre ambos han sonado con mucha fuerza. La española y el colombiano han decidido darse una nueva oportunidad, tal como demuestran las imágenes que se han publicado esta semana.

Sebastián Yatra regresó de Nueva York hace unos días y se reencontró en la capital española con Aitana. Una cita para dos en la que ambos actuaron como cualquier pareja normal, compartiendo confidencias y abrazos, mientras daban un paseo por las calles de Madrid. Aitana, muy sonriente, vestía unos vaqueros oscuros, un top de tirantes en color blanco y una chaqueta negra, que llevaba en la mano. Por su parte, Yatra iba vestido con ropa deportiva. Ambos llevaban gafas de sol.

Aitana y Sebastián Yatra, juntos por las calles de Madrid / Gtres

Antes de disfrutar de esta cita para dos, la pareja estuvo comiendo con un grupo de amigos en un restaurante del centro de Madrid. Sin embargo, no llegó junta al local, sino que lo hizo por separado. En el caso del colombiano, se trasladó al restaurante tras participar en la media maratón de Madrid.

Una vez terminada la comida y, después del paseo, la pareja se trasladó a la casa que la cantante tiene a las afueras de Madrid. Un detalle que deja claro que las cosas entre ambos van viento en popa y que la reconciliación de la pareja, ahora sí, es un hecho. Hasta ahora, se había especulado con la posibilidad de un acercamiento entre la española y el colombiano, pero no se había captado a la pareja junta en actitud cómplice, sino que únicamente había fotografías de Sebastián Yatra en casa de la cantante.

Nueva oportunidad

Ha sido la revista Diez Minutos la que ha publicado estas fotografías de la pareja en actitud cómplice por Madrid pero, los rumores de reconciliación entre Aitana y Sebastián Yatra empezaron a sonar con fuerza este pasado mes de marzo, después de que el periodista Abel Planelles comentara que habían estado juntos de viaje en Islandia. Sin embargo, ha habido que esperar algunas semanas para que exista testimonio gráfico de esta nueva oportunidad de la pareja.

Aitana, junto a Sebastián Yatra en una imagen de archivo. / Gtres

La realidad es que, a pesar de que rompieron de manera inesperada en el mes de noviembre de 2023, Aitana y Sebastián Yatra siempre han hablado muy bien el uno del otro. «Nos queremos un montón y somos, y seremos grandes amigos», dijo el cantante hace algún tiempo. Aitana fue algo más parca al hablar de su ruptura con el colombiano y siempre se ha limitado a decir que eran súper amigos.

Por el momento, ninguno de los dos ha hablado sobre esta nueva oportunidad, ni tampoco se sabe con certeza desde cuándo llevan saliendo. No obstante, hay que recordar que, no hace mucho, Sebastián Yatra habló en el podcast de Vicky Martín Berrocal sobre su percepción del amor, e hizo unas declaraciones un tanto peculiares en torno a este tema: «Si tuviera una relación de más de un año, tendría ganas de ser infiel, aunque esté enamorado. Con el tipo de vida que llevo, no veo descabellado tener en algún momento una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados», dijo.