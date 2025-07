La lujosa villa donde pretende “desintoxicarse” Justin Bieber: en zona privilegiada y llena de famosos

Justin Bieber parece haber encontrado el enclave ideal para escapar después de unos meses realmente complicados, y en los que ha hecho frente a numerosas polémicas: su comportamiento errático, en ocasiones violento y el desgaste físico que ha experimentado, ha preocupado enormemente a sus fans. El joven, según ha dejado entrever en sus propias redes sociales, se encuentra en Mallorca siguiendo un proceso de «desintoxicación». Además, no lo hace solo, sino que estaría muy bien acompañado por su esposa, Hailey, y su hijo Jack Blues. De esta forma, el artista habría aprovechado también para zanjar la polémica respecto a su relación, la cual muchos apuntan a que podría estar atravesando una seria crisis.

Sin embargo, en las imágenes que subía recientemente el cantante, nos ha dejado entrever todo lo contrario. Es más, Bieber declara su amor a Hailey por todo lo alto: «Desde siempre y para siempre». Instantáneas de lo más románticas en las que la pareja aparece abrazándose mientras contemplan un precioso atardecer. Y, aunque no sabemos con certeza si realmente está siguiendo algún tipo de tratamiento, su publicación se ha llenado rápidamente con miles de mensajes deseándole lo mejor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justin Bieber (@lilbieber)

Pero, ¿cuál es residencia que ha escogido el intérprete de Baby para desconectar? Se trata nada menos que de Port d’Andratx, situada al suoreste de Mallorca, y que se ha convertido en un lugar muy popular entre los famosos. Sobre todo, por la exclusividad y el entorno idílico y relajante que promete a sus visitantes. Precisamente por eso, no estaría al alcance de todos los bolsillos. Y es que entre algunas de las celebrities que hemos podido ver pasando por aquí se encuentran Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas (en el punto de mira por su reciente ruptura), Enrique Iglesias, y también otros famosos internacionales de la talla de Victoria Beckham.

Justin Bieber y su mujer, Hailey. (Foto: Gtres)

En cuanto a las comodidades que ofrecen las diversas propiedades situadas en esta zona, encontramos viviendas muy bien equipadas; con hasta seis baños, seis habitaciones y capacidad para 12 personas. Además, en el complejo residencial cuentan con ascensor propio, gimnasio, jacuzzi, piscina climatizada y un chef privado. Y no podemos olvidarnos tampoco del envidiable entorno, que mezcla mar y montaña. En cuanto a los precios, las villas de lujo tienen un precio que oscila entre los 2 y los 17 millones de euros, por lo que no sorprende que los rostros más conocidos se vean tentados a pasar el verano aquí. Un paraíso natural, centrado en el descanso y alejado de los flashes: nada mejor para aquellos que buscan escapar de la fama por unos instantes. No por nada, el Port d’Andratx se ha ganado el título de ser uno de los más exclusivos de Mallorca.