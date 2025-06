La actitud de Justin Bieber en sus últimas apariciones está desatando todas las alarmas. Hay una gran preocupación por el artista y por su estado de salud ya que, según comentan sus fans, ha desmejorado su aspecto físico. Precisamente, por todo esto canceló su gira en España, que estaba prevista hace un par de años. En una de sus últimas reapariciones, en el festival de Coachella, llamó mucho la atención por sus extraños movimientos y por su mirada perdida. Además, ya es costumbre que, cuando se encuentra con la prensa estadounidense, tenga desencuentros con los paparazzis y periodistas, como ha ocurrido hace unas horas.

La desconcertante actitud de Justin Bieber

En agosto de 2024, Justin Bieber y Hailey Baldwin dieron la bienvenida al mundo a su primogénito en común, al que llamaron Jack Blues Bieber, del que se desconoce su aspecto físico ya que sus padres han optado por no exponerlo públicamente. Seis años después de su paso por el altar, el matrimonio amplió la familia en un momento muy dulce para ellos que se vio empañado por los rumores de ruptura tras un unfollow del artista a su mujer. Una polémica que el artista desmintió en su cuenta personal. «Alguien entró a mi cuenta y dejó de seguir a mi esposa. La cosa se está poniendo rara por aquí», dijo en el universo 2.0 para zanjar las especulaciones.

Justin Bieber en Beverly Hills. (Foto: Gtres)

Ese solo fue el inicio de una tormenta mediática para el cantante canadiense que, en los últimos meses, ha tenido varios encontronazos con los medios de comunicación de su país que, según él, manipulan informaciones sobre su estado de salud. Sin embargo, su reaparición en Coachella y sus extraños bailes, completamente desubicado, llamaron especialmente la atención y, desde entonces, tiene un gran seguimiento por parte de las cámaras.

En las últimas horas, Bieber se ha enfrentado a la prensa a la salida del Soho House Malibú. El intérprete de Baby, muy enfadado, ha increpado a la prensa su actitud y les ha señalado con una fuerte luz de linterna. Para defenderse, el artista ha dejado claro y ha reiterado que no es el que era antes, que su vida ha cambiado y que ahora es «padre»: «Soy padre de un niño, parad. Soy padre, marido y tengo una familia. Esto es una propiedad privada y no voy a responder a preguntas. Estáis enfrente de mi coche y no podéis estar aquí. Soy humano, soy un chico real y normal» .

Justin Bieber. (FOTO: GTRES)

El de Ontario, Canadá, además les ha dejado claro que no tiene por qué responder a las preguntas: «No os conozco, no lo hagáis, parad de provocarme. Estáis haciendo este video, como siempre hacéis, fuera de contexto. ¿Os pensáis que soy idiota? Vais a decir que he perdido la cabeza y lo vais a sacar de contexto. Lo que queréis es intentar provocarme. Dejadme disfrutar esta noche».