La prueba definitiva que revelaría que Justin Bieber y Hailey han roto

Justin Bieber ha dejado de seguir a Hailey en Instagram. La palabra ruptura no ha tardado en ocupar la mente de los millones de fans de la pareja, aunque todavía no hay nada confirmado. Puede que el cantante sea de mecha corta y se haya arrepentido a los pocos minutos, ya que ha subido una historia en la que aclara: «Alguien entró en mi cuenta y dejó de seguir a mi mujer. La cosa se está poniendo fea por aquí». Poco después el mensaje ha desaparecido sin dejar rastro. Hay más teorías que fans: ¿Le han hackeado la cuenta? ¿Ha sido un calentón? ¿Estamos ante la primera ruptura de 2025? La pareja se ha vuelto a seguir pero los rumores de ruptura siguen en el aire.

Hailey y Justin Bieber. (Foto: Gtres)

No es la primera vez que la actitud de la pareja desata la polémica. El pasado mes de diciembre, Jeremy Bieber, padre del cantante, escribió en sus redes sociales un enigmático mensaje: «Nunca he conocido a un padre que diga: ‘Ojalá no tuviera un hijo’». Lo cierto es que no explicó por quien lo decía pero muchos creen que puede ser un comentario de Justin Bieber. El primer hijo de la pareja, Jack, nació el pasado mes de agosto y el cantante compartió la noticia con sus seguidores: «Bienvenido a casa Jack Blues Bieber».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber)

Su historia de amor

Los fans de Justin Bieber estaban encantados con la relación del cantante y Selena Gómez. Por ello, las críticas en redes sociales hacia Hailey marcaron el inicio de su romance. En 2016 Justin hizo oficial su relación con la modelo a través de Instagram. El cantante publicó una foto besando a su novia el 4 de enero de ese año, que ahora cuenta con más de dos millones de me gusta y medio millón de comentarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber)

El 30 de septiembre de 2019 se casaron por segunda vez en una boda religiosa valorada en medio millón de dólares. Antes de la ceremonia, la pareja organizó una cena con todos los familiares y los amigos más cercanos, y al día siguiente asistieron a la boda invitados de la talla de Ed Sheeran, Usher o Jades Smith. La mujer de Justin Bieber escogió para la ocasión un diseño Virgil Abloh con corte de pinera, escote Bardot frontal y otro en pico en la zona de la espalda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber)

Los fans de Selena y Justin vieron esta boda como el fin de una posible reconciliación de la ex pareja, y criticaron duramente a la mujer del cantante. Hailey y Selena decidieron fotografiarse juntas en la segunda edición de la Academy Museum Gala, un evento en el que coincidieron. Querían dejar claro que la rivalidad entre ellas es inexistente y que, aunque no son amigas, tienen buena relación.