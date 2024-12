En los últimos años, uno de los rumores más intrigantes y sorprendentes en el mundo de las celebridades ha girado en torno a la figura de Justin Bieber y su relación con Kourtney Kardashian. Una teoría ampliamente discutida en redes sociales y plataformas como TikTok asegura que el cantante canadiense podría ser el padre biológico de Reign Aston Disick, el tercer hijo de Kourtney, naciendo así un vínculo inesperado entre el mundo del pop y la familia más famosa de la televisión. Aunque este rumor ha sido negado en varias ocasiones, sigue alimentando la especulación y el debate en el universo de los fanáticos de ambas celebridades.

Los orígenes del rumor

Esta teoría comenzó a ganar terreno después de que la tiktoker Paige McCloskey, en 2022, compartiera sus reflexiones sobre la relación entre Kourtney Kardashian y Justin Bieber. Según McCloskey, la relación entre Kourtney y Scott Disick, en ese momento pareja de la empresaria, atravesaba una grave crisis por los problemas personales de Scott, quien supuestamente se involucraba en excesos y comportamientos erráticos. Durante este tiempo, McCloskey sostiene que Kourtney comenzó a salir con Bieber, lo que, según algunos, resultó en el embarazo de Kourtney.

Justin Bieber en Nueva York. (Foto: Gtres)

El nacimiento de Reign Aston Disick, en 2014, ocurrió justo después de una serie de rumores de ruptura entre Kourtney y Scott. Esto ha llevado a algunos a especular que el hijo de Kourtney podría no ser de Scott, sino de Justin, quien habría estado cercano a la familia Kardashian en esos años​.

Los detalles que alimentan la especulación

Uno de los puntos más discutidos dentro de esta teoría es un episodio de Keeping Up with the Kardashians en el que Kourtney le revela a Scott que está embarazada. En la escena, Scott parece confundido y enojado, lo que algunos interpretan como una reacción ante la posibilidad de que el bebé no fuera suyo. A pesar de que en ese momento no se menciona a Justin Bieber, los seguidores de la teoría creen que Scott, al notar la relación tensa entre él y Kourtney, habría querido una prueba de paternidad. Según los rumores, Kourtney se habría negado a realizar dicha prueba, lo que alimenta aún más las dudas de los seguidores​.

Otro punto que ha incrementado el interés por esta teoría es la aparente similitud física entre Reign y Justin Bieber. A medida que Reign ha ido creciendo, algunos internautas han notado características físicas que, según ellos, coinciden con las de Bieber, especialmente en cuanto a su rostro y expresión. Sin embargo, este tipo de observaciones no son más que especulaciones sin base científica o confirmación oficial​.

Kourtney Kardashian en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

La cronología y hechos que desmienten la teoría

A pesar de la popularidad del rumor, hay varias razones para dudar de su veracidad. Primero, la cronología de los hechos no parece coincidir con la teoría. Reign nació en 2014, pero la relación cercana entre Justin Bieber y Kourtney Kardashian no se desarrolló hasta el año siguiente, cuando ambos comenzaron a pasar más tiempo juntos debido a la amistad que mantenían. Esto hace que la teoría de que Justin podría ser el padre de Reign resulte menos plausible, ya que no estaba involucrado en la vida de Kourtney en ese momento​.

Además, tanto Kourtney Kardashian como Justin Bieber han mantenido un perfil discreto sobre este tema, nunca confirmando ni desmintiendo públicamente las especulaciones. Ambos han estado rodeados de atención mediática durante años, pero nunca han abordado la posibilidad de que Reign no sea hijo de Scott Disick​.