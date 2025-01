De Susana Molina a Selena Gomez: bodas que hay planeadas para 2025

El 2025 no ha hecho nada más que empezar y para algunos de los rostros conocidos de la crónica social, tanto nacional como internacional, así como para las influencers del momento, es más que un año porque se jurarán amor eterno con sus respectivas parejas.

Susana Molina

Susana Molina, que se ha convertido en una de las creadoras de contenido más conocidas de nuestro país, se dará el esperado ‘sí, quiero’ con Guillermo Valle, su media naranja. El pasado mes de febrero, la que fuera ganadora de Gran Hermano anunció a través de un vídeo publicado en sus redes sociales que pasará por el altar.

Susana Molina en un photocall. (Foto: Gtres)

Será el próximo verano cuando viva el que será uno de los momentos más especiales de su vida y mientras llega ese día ha revelado a través de TikTok algunos detalles del enlace. Por ejemplo, no habrá damas de honor, ni existirá un baile nupcial. «Prefiero no hacerlo a hacer algo con lo que no nos estemos sintiendo cómodos y haciendo algo raro, forzado», ha iniciado.

Rocío Camacho

Por otro lado, otra de sus compañeras de profesión, Rocío Camacho, también se casará en septiembre de este 2025 con Guillermo Aylon. «El sí más fácil de mi vida», escribió en la red el pasado mes de septiembre.»Sigo en shock, cada vez que me miro la mano no me lo creo», confesó.

Natalia Palacios

En septiembre, la noticia del compromiso de Natalia Palacios y Carlos García revolucionó la red. «Sí para siempre. 26.08.20242, escribió la influencer junto a un carrusel de fotografías del emocionante momento que vivieron. Carlos, que también es creador de contenido, sorprendió a Palacios con un anillo durante un atardecer que vieron en una playa de las islas Azores, Portugal. Desde entonces, se encuentran inmersos en los preparativos de su boda.

Sergio Busquets

Aunque no se conoce la fecha exacta del enlace, se cree que Sergio Busquets y Elena Galera se casaran a lo largo de este año. Ambos compartieron un emotivo vídeo del especial momento de la pedida.

Selena Gomez

El amor ha llegado a la vida de Selena Gomez. La cantante, que mantuvo un sonado romance con Justin Bieber, se casa con Benny Blanco, con quien mantiene una relación desde hace tiempo.