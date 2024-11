Susana Molina sobre Womo, su último proyecto empresarial: "He sabido aprender y adaptarme"

18Susana Molina es una de las influencers más relevantes y conocidas de nuestro país. Se dio a conocer en 2013 tras participar en Gran Hermano 14, proclamándose ganadora de su edición y una de las más queridas por el público. A partir de entonces, su popularidad creció exponencialmente y años después formó parte de la primera temporada de La isla de las tentaciones junto al que era su pareja, Gonzalo Montoya, un programa que le ayudó a consolidarse como una figura clave en el mundo del entretenimiento y de las redes sociales, donde alberga más de un millón de seguidores muy interesados en conocer cada uno de sus pasos.

Han pasado casi cinco años desde entonces y la vida de Susana ha dado un giro de 180 grados. Y es que ha protagonizado una llamativa evolución tanto profesional como personal que no ha dejado indiferente a nadie. Alejada de la pequeña pantalla, la murciana ha lanzado Womo, un nuevo proyecto empresarial que ha creado junto a Guillermo Valle, su actual pareja y futuro marido. Para conocer más a fondo esta idea, LOOK se ha puesto en contacto directo con Susana para saber en primera persona como surgió este proyecto tan innovador en el mercado.

Womo es una plataforma que funciona como intermediaria entre hoteles y restaurantes con influencers, siendo una gran herramienta para facilitar las distintas colaboraciones y contratos que se pueden forjar entre ellos. Según Susana, la idea realmente de esta aplicación ya existía, pero «no estaba bien ejecutada», por lo que vieron una «oportunidad de mejorarlo»: «Hemos creado un club donde se realizará un filtrado de calidad tanto por las experiencias que quieren formar parte de Womo como de los usuarios. Esto creemos que fue la clave del éxito de Womo y lo que hizo que nos diferenciáramos», explicaba. Añadía que no había tenido ningún perfil empresarial como referente cuando decidió emprender porque no estaba entre sus planes crear una empresa, aunque a día de hoy agradece a Guille que le animara a hacerlo.

La que fuera concursante de reality estudió Administración y Dirección de Empresas (ADE) porque «era una de las carreras que más salidas tenía». Aunque en ningún momento lo hizo con el objetivo de fundar su propia empresa, ha confesado que ha aprendido mucho más del sector gracias a Womo que en los cinco años de carrera. De hecho, no se imaginaba para nada llegar hasta donde ha llegado.

Susana mantiene muy buena relación con muchos influencers de nuestro país, y ha confesado que cuando se conoció la idea de Womo recibió una muy buena acogida tanto por su parte como por otros usuarios anónimos: «Nos hace mucha ilusión cuando se nos acerca gente que no conocemos y es usuario de Womo para felicitarnos por la gestión. Intentamos escuchar todos los feedbacks y estudiarlos para mejorar», manifiesta.

En cuanto al hecho de emprender junto a Guillermo, su prometido, Susana ha expresado que sabe que las posibilidades de discutir aumentan, pero al mismo tiempo ha confesado que no tiene inseguridades por ello: «Priorizo la tranquilidad y confianza que me da trabajar mano a mano con alguien que sabes que siempre va a pensar en tu beneficio y en mi caso así lo ha demostrado siempre Guille», señalaba. A este nuevo proyecto conjunto se suma que están a punto de pasar por el altar, por lo que compaginan los eventos de Womo con la organización del enlace matrimonial, algo que por ahora están sabiendo llevar muy bien: «Estoy acostumbrada […] No siento mucha presión por la boda porque sé que ese día no tengo que rendir cuentas a nadie, no voy a ser juzgada y va a estar conmigo gente que me quiere y que no le va a importar si algo falla. Además, Womo ya está en un punto en el que está bien asentado y aunque trabajamos todos los días para mejorar, no es la presión del principio», explicaba.

Para concluir, Susana ha hecho balance de todo lo que ha vivido en los últimos años y está «muy orgullosa y contenta» de todo lo que ha conseguido: «Creo que he sabido aprender, adaptarme y actualmente estoy en uno de los mejores momentos profesionales, y no hablo en el ámbito económico, he ganado más por ejemplo los años posteriores a salir de La isla de las tentaciones, hablo de imponer un poco más mi manera de hacer las cosas y el permitirme escoger que quiero y que no quiero hacer», sentenciaba.